Jan Dąbrowski chwali się kulisami sesji ślubnej. "Żona mi padła"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pobrali się 25 czerwca 2022 roku. Ceremonia oraz wesele odbyło się w niewielkiej miejscowości pod Nowym Sączem. Niecały tydzień później podzielili się z fanami kadrami z tego wyjątkowego dla nich dnia.

Pokój córek to małe królestwo. Jak Przybysz i Dąbrowski urządzili mieszkanie?

Zobacz wideo Jan Dąbrowski pyta Sylwię Przybysz i swoją córkę o opinie na temat koszulki od Ekipy Friza

Zdjęcia i nagranie ze ślubu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz ostatnie miesiące spędzili na przygotowaniach do ślubu. Regularnie dzielili się z obserwatorami szczegółami dotyczącymi nadchodzącej imprezy. Na kilka godzin przed ceremonią youtuber pochwalił się weselnymi dekoracjami oraz zaprezentował fragment ich pierwszego tańca.

Z kolei w drodze do kościoła nagrał krótkie wideo, aby pokazać, jak on i jego przyszła żona są podekscytowani. Para bardzo się stresowała i chciała, aby wszystko poszło zgodnie z tym, co planowali przez tyle miesięcy. Okazuje się, że rzeczywiście tak było. Kilka dni po tym wydarzeniu w opublikowanym na Instagramie poście napisali, że był to wspaniały dzień.

Mamy to! Brak słów! To było nasze wymarzone wesele! Wspaniali goście! Najlepsza sala! Na dniach wstawimy wam kilka zdjęć i filmików z tego pięknego dnia! Było tak bardzo po naszemu! Rodzinnie i tradycyjnie! Dziękujemy wszystkim gościom za obecność! Dzięki wam zapamiętamy ten dzień do końca życia - czytamy na Instagramie.

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Na ich instagramowych profilach pojawiło się kilka ślubnych fotografii, a na YouTubie opublikowali krótki film. Para pochwaliła się również kulisami sesji zdjęciowej.

Żona mi padła - napisał Dąbrowski na InstaStories.

Sylwia Przybysz Instagram/@jdabrowsky

Więcej kadrów ze ślubu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego znajdziecie w galerii u góry strony.

