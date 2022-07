Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Selena Gomez jest obecnie jedną z największych gwiazd światowego formatu. Karierę zaczęła jeszcze jako mała dziewczynka, występując w serialach dla dzieci i młodzieży. Choć jej droga na szczyt nie była prosta, dziś może pochwalić się ogromną rzeszą fanów, a na jej koncie nie brakuje sukcesów.

Zobacz wideo Selena Gomez została strollowana przez siostrę Gracie w filmie na TikToku

Na Instagramie wygładzone, w rzeczywistości mają problemy ze skórą. Ariana Grande ma wypryski

Selena Gomez i jej debiut w dzieciństwie

Selena Gomez po raz pierwszy na planie zdjęciowym zagościła w 2003 roku. Dostała epizodyczną rolę w "Małych agentach 3D: Trójwymiarowy odjazd". Jednak to kolejne produkcje przyniosły jej ogromną rozpoznawalność. W wieku dziesięciu lat mogliśmy ją oglądać w roli jednej z pierwszoplanowych bohaterek Gianny z "Barneya i przyjaciół", emitowanym na JimJam. Wówczas po raz pierwszy współpracowała z Demi Lovato.

Później wcielała się w rolę Alex Russo w serialu i filmie "Czarodzieje z Waverly Place", co zaprowadziło ją na sam szczyt popularności. Wysiłek Seleny został doceniony między innymi na Gracie Awards w 2010 roku, kiedy otrzymała tytuł wschodzącej gwiazdy telewizji, czy też podczas Teen Choice Awards, gdzie została okrzyknięta "ulubioną aktorką komediową" 2011 roku. Mniej więcej wtedy zaczęła być też określana mianem "triple threat" - "potrójne zagrożenie". Określenie to dotyczy kobiet, które sprawdzają się w kilku gałęziach przemysłu rozrywkowego, przez co są realnym zagrożeniem dla nieco mniej zdolnych koleżanek. Gomez, jeszcze zanim osiągnęła wiek 20 lat, nie tylko występowała w filmach czy serialach, ale też komponowała i śpiewała - we wszystkich tych rolach była perfekcjonistką. Przy roli w "Czarodziejach" świat zaczął się jej bardzo uważnie przyglądać.

Po odegraniu głównej roli w "Kopciuszku: Roztańczonej historii" Selena Gomez otrzymała kolejną disneyowską rolę w "Programie ochrony Księżniczek". Wcieliła się w jedną z dwóch głównych postaci, ponownie pracując z Demi Lovato. Za ten popis umiejętności została nagrodzona w ramach Teen Choice Awards za najlepszą aktorkę telewizyjną.

Selena Gomez rozstaje się z Disneyem

Po pięciu latach na planie "Czarodziejów z Waverly Place" Selena Gomez rozstała się z Disneyem, co nie było łatwym momentem w jej życiu. Jako dziecko nie do końca wiedziała, jak powinna pracować na planie i po prostu starała się dobrze bawić. Będąc nastolatką czuła się seksualizowana, a wielu jej przyjaciół z planów zdjęciowych przyznawało, że karierę pod skrzydłami giganta przypłacili problemami ze zdrowiem psychicznym. Mimo to samą disneyowską przygodę wspomina całkiem nieźle i jest dumna ze współpracy.

Jestem bardziej niż dumna z pracy, którą wykonałam również z Disneyem. W pewien sposób ukształtowało to, kim jestem - mówiła w rozmowie z RadioTimes.com.

Kryzys przyszedł bardzo szybko.

Ludzie nie brali mnie na serio - mówiła po latach w podcaście "The Hollywood Reporter's Awards Chatter". - Przedzierałam się przez to bardzo powoli, to było bardzo frustrujące. Czułam się jak chodzący żart!

Selena miała jednak szczęście, że nad jej karierą czuwała osoba, której naprawdę zależało na przyszłości dziewczyny - jej własna matka. To ona zadecydowała, że w 2012 roku Gomez zaakceptowała rolę w lekko skandalicznych "Spring Breakers". Produkcja była o tyle bezpieczna, że na planie Selena znalazła się obok koleżanki z Disneya, Vanessy Hudgens, ale jednocześnie bardzo wymagająca, bo młoda aktorka mogła wreszcie udowodnić, czy naprawdę potrafi grać, czy też jest tylko uroczą twarzą u Myszki Miki.

Mama chciała, żebym pracowała z reżyserem, który mnie dociśnie. Obejrzałam "Gummo", "Trash Humpers" i "Kids" (filmy Harmony'ego Korine, który reżyserował "Spring Breakers" - przyp. red.), i myślałam: "Mamo, zwariowałaś?!". Ale ciekawie było wyobrażać sobie, jak będę się zachowywać, kiedy będę miała na planie wolność od tego, co trzymało mnie do tej pory w klatce - mówiła.

"Spring Breakers" zebrał dość entuzjastyczne recenzje i specjalną nagrodę na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Selena dzięki roli Faith przynajmniej częściowo zerwała z wizerunkiem słodkiej "disney girl" i mogła odważniej wybierać kolejne role.

Kariera muzyczna Seleny Gomez

Selena Gomez jest gwiazdą wielu talentów, którymi chętnie dzieli się ze światem. Muzyczny debiut zaliczyła w 2008 roku, nagrywając kilka piosenek do wspomnianego "Kopciuszka". Disney również wykorzystywał jej niesamowity warsztat i zadbał o to, aby w innych produkcjach pojawiał się głos gwiazdy. W 2009 roku założyła zespół popowy, z którym nagrała trzy albumy.

W 2013 roku Selena Gomez zadebiutowała jako solowa artystka z albumem "Stars Dance", a ta przygoda ciągnie się za nią do dzisiaj. Obecnie piosenkarka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie i może się pochwalić imponującą liczbą nagród. Sukcesy pozwoliły jej na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa pod hasłem "najczęściej nagradzana przez Nickelodeon Kids’ Choice Awards kobieta i piosenkarka".

Życie prywatne i problemy zdrowotne Seleny Gomez

Lata największych sukcesów i nowych wyzwań Selena Gomez łączyła z prowadzeniem czujnie obserwowanego przez miliony ludzi na świecie życia prywatnego. Ostatecznie ta kobieta, która łączy się z Justinem Bieberem, absolutnie najjaśniejszą gwiazdą pokolenia millenialsów, musi liczyć się z tym, że każdy jej krok będzie komentowany.

Osiem lat wiązania się i rozstań z Justinem Bieberem odbiło się na psychice gwiazdy, która po drugim rozstaniu zachorowała na depresję i zaczęła miewać stany lękowe. Piosenkarka skorzystała z terapii, zawiesiła plany i skupiła się na sobie, zawiesiła też własną działalność w mediach społecznościowych, gdzie jako pierwsza osoba na świecie przekroczyła liczbę 100 milionów obserwatorów.

Przechodziłam przez naprawdę ciężkie rozstanie, zadawałam sobie pytania: co z moją karierą, co teraz zrobić, co się będzie działo? Myślałam nad tymi wszystkimi rzeczami, a potem jeszcze dobiły mnie problemy ze zdrowiem. Było ciężko. Ale z drugiej strony, będę szczera, ostatecznie było to dla mnie dobre. Wypracowało mój charakter, nie mam już tolerancji dla braku szacunku do mnie, dla głupoty, i jestem naprawdę dumna z tego, jak sobie z tym wszystkim poradziłam - mówiła w podcaście "he Hollywood Reporter's Awards Chatter".

Relacja Seleny Gomez i kanadyjskiego gwiazdora miała być bardzo toksyczna i choć od zakończenia związku muzyków minęło już teraz pięć lat, fani "Jeleny" nie dają spokoju obu stronom - niezależnie od tego, że Justin jest szczęśliwym mężem, a Selena od 2018 roku widywana była z wieloma innymi partnerami.

Oprócz problemów na tle psychicznym, Selena Gomez zmagała się z ciężką chorobą. Przez toczeń rumieniowaty musiała wstrzymać koncerty i wycofała się z życia publicznego. Dzięki pomocy starej przyjaciółki piosenkarka przeszła w 2015 roku przeszczep nerki.

Selena Gomez zaskoczyła fanów na TikToku. Gwiazda zmieniła fryzurę

Selena Gomez wraca

Obecnie Selena Gomez ponownie wraca na szczyt i codziennie zaskakuje nowymi pomysłami. W 2017 roku pracowała nad produkcją Netfliksowego hitu "13 powodów", który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Piosenkarka ponownie podbija media społecznościowe (odkryła TikToka i to tam przeniosła się ze swoją działalnością), a w tym wszystkim nie zapomina o rozwijaniu kariery muzycznej. Oprócz tego gwieździe udało się założyć markę kosmetyczną i wrócić na plany seriali. Kilka dni temu ukazał się drugi sezon "Only Murders in The Building", opowiadającego o przyjaciołach mających obsesję na punkcie kryminalnego podcastu.

Biorąc pod uwagę drogę, jaką Selena Gomez przeszła, aby dojść na samym szczyt, to z pewnością jej życie jest kompletnym materiałem na serial!