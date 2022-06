Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Budowa domu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana rozpoczęła się wiosną tego roku. Celebrytka zakomunikowała w marcu, że dopinają kwestie urzędowe i ma nadzieję, że już niebawem rozpoczną prace. Od tego czasu Rozenek nie chwaliła się postępami, aż do końca czerwca, kiedy w podwarszawskiej willi spędziła pierwszą noc. Teraz całą rodzinę czeka długa przeprowadzka, urządzanie i rozpakowywanie pudeł, o czym "Perfekcyjna" poinformowała na Instagramie, pokazując przy okazji wnętrza posiadłości.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym domem

Prowadząca "Projekt Lady" już w marcu zapowiadała, że o takim domu marzyła od lat i będzie on "dziełem jej życia". Rozenek teraz pochwaliła się kilkoma ujęciami z kuchni i salonu. W pierwszym pomieszczeniu króluje biel, którą wykończone są fronty szafek z ciemnymi blatami. Nad sporych rozmiarów wyspą kuchenną zawieszone zostały duże lampy, wyeksponowane dzięki wysokiemu sufitowi.

W jadalni stanął stół, o jakim również marzyła Rozenek - okrągły i na jednej nodze. W kontraście do jasnej kuchni i podłogi meble w tym pomieszczeniu są czarne. Prowadząca "Projekt Lady" mogła śmiało postawić na ciemne dodatki ze względu na dużą ilość światła, które wpada przez ogromne okna. Te, umieszczone za schodami, ciągną się niemal przez całe piętro, od sufitu do podłogi! Wrażenie robią również same schody, które przypominają wnętrze pałacu - są szerokie i kręcone.

Chociaż postępy w pracach idą szybko, Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że przed nią jeszcze długa droga, aby dom wyglądał dokładnie tak, jak to sobie wymarzyła.

Co tu się dzieje! Właśnie się zaczęło jedno z największych logistycznych wyzwań naszego życia. Nie jesteśmy sami (...). To daje nadzieje, że skończymy jeszcze w tym stuleciu - napisała na Instagramie.

W maju Małgorzata Rozenek informowała z rozmowie z Pudelkiem, że przeprowadzkę planują sfinalizować dopiero za trzy lata, gdy wszystko, włącznie z ogrodem, będzie dopięte na ostatni guzik. Przyznała wówczas skromnie, że dom nie jest duży i liczy "tylko" 400 m kw. Znalazły się w nim cztery sypialnie i trzy pokoje dla dzieci, a sporo miejsca ma zająć także garderoba.