Kasia Wilk wystąpi w najnowszej (17. już) edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka z tej okazji pojawiła się podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Wybrała na tę okazję trudną, cekinową sukienkę. Niestety, nie był to trafiony wybór. Kreacja przytłoczyła urodę piosenkarki, a dodatki tylko pogrążyły cały look.

Kasia Wilk przegięła ze stylizacją? Coś tutaj się posypało

Nie pomogły cekiny, ani klasyczna czerń w wypadku looku Kasi Wilk. Wokalistka z okazji prezentacji jesiennej ramówki Polsatu chciała się pokazać w jak najlepszej, eleganckiej wersji stylizacyjnej. Niestety, nie wyszło. Piosenkarka czaruje głosem na scenie, ale w kwestiach mody trochę się gubi. Tutaj mamy tego przykład. Wszystkiego jest za dużo. Zaczynając od makijażu czy fryzury, a kończąc na nieudanej sukience.

Kasia Wilk AKPA

Po pierwsze: krój. Apetyczna, świadoma własnej urody i typu sylwetki kobieta, błądzi, wybierając tego typu sukienkę. Wygląda, jakby ubrała się na wesele w remizie, a nie o to tu chodzi. Czarne szpilki, do tego w szpic, w połączeniu z tego typu sukienką zawsze będą wyglądały źle, ponieważ fatum błyszczącej tkaniny je do reszty pochłonie. Nie ma tutaj co zbierać, a szkoda, bo Kasia Wilk jest tak oryginalną i wyjątkową postacią na polskiej scenie muzycznej, że zasługuje na szlachetną oprawę, jeżeli chodzi o stylizację. Wierzymy, że następnym razem piosenkarka pokaże się w lepszym wydaniu.