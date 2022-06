Była gwiazda "Dzień dobry TVN" w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyciekły też inne nazwiska

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Niedawno do mediów przedostała się informacja o udziale Krzysztofa Rutkowskiego w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz "Super Express" odkrył nazwiska kolejnych uczestników programu. Wśród nich jest była gwiazda konkurencyjnej stacji.

Wyciekły zaskakujące nazwiska uczestników kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Poza Krzysztofem Rutkowskim w najbliższej edycji tanecznego show emitowanego w telewizji Polsat wystąpić ma Magda Mołek. Co ciekawe, była dziennikarka prowadziła wiele lat temu show w TVN-ie.

Swoich sił na parkiecie ma spróbować także aktor Łukasz Płoszajski, który doskonale jest znany widzom serialu "Pierwsza miłość" oraz kolarka Maja Włoszczowską, która w 2018 roku wystąpiła w "Agencie Gwiazdy". Ponadto w środę wieczorem Polsat potwierdził udział Ilony Krawczyńskiej - współprowadzącej show "Farma".

Przypomnijmy, poza Krzysztofem Rutkowskim media wcześniej informowały również o dołączeniu do programu Michała Mikołajczyka. W jego przypadku negocjacje miały się przeciągać, a sam aktor nie był do końca przekonany, czy jest gotowy na to wyzwanie. W końcu zgodził się wystąpić w programie, jednak zażądał bardzo wysokiego honorarium. Według Pomponika za jeden odcinek ma otrzymać 20 tys. złotych. Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się ekscytująco.