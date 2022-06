Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Kilka miesięcy temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan poinformowali, że podjęli decyzję o przeprowadzce do nowego domu, położonego na jednej z podwarszawskich działek. Na wiosnę ruszyła budowa wymarzonego lokum znanej pary i od tego czasu temat jakby nieco ucichł. Aż do teraz. Ku zaskoczeniu fanów z rana na profilu celebrytki pojawiła się seria nagrań, na których odziana w strój do spania wyznała, że właśnie spędzili pierwszą noc w nowej willi.

Pierwsza noc w nowym domu Małgorzaty Rozenek. Celebrytka z kubkiem kawy opowiedziała o wrażeniach i przeprowadzce

Fakt przeprowadzki do nowego lokum Małgorzacie Rozenek udało się utrzymać w sekrecie aż do pierwszego poranka. W środę na Instagramie influencerki pojawiła się seria filmików, na których pozuje z kubkiem w ręce i zwraca się do widzów:

Dzień dobry kochani. Dzisiaj razem z wami piję historyczną kawę. Ponieważ dzisiaj spędziliśmy pierwszą noc w nowym domu. Ostatnie dni były wariactwem totalnym szaleństwem. Nie wiem, jak się nazywam po tych kilku dniach. Zaczęliśmy, jako rodzina, nowy rozdział.

W kolejnych nagraniach przyznała, że jako osoba wierząca w liczne zabobony nie chciała pokazywać nowej willi przed spędzeniem w niej pierwszej nocy. Ze względu na początkowy etap przeprowadzki zaprezentowanie wnętrz będzie musiało jeszcze chwile poczekać.

Póki co Małgorzata Rozenek podzieliła się z fanami jedynie widokiem ogromnej ilości kartonowych pudeł wypełnionych rzeczami ze starego domu i zapowiedziała, że ma ambitny plan poradzić sobie z wypakowaniem ich w kilka dni.