Więcej artykułów na temat szczytu NATO na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

28 czerwca Andrzej Duda i jego żona Agata Duda przybyli do Madrytu. Powodem wizyty był udział prezydenta w spotkaniu głów państw i szefów rządów państw NATO. Na miejscu spotkali się z m.in. z królem Hiszpanii Filipem VI i jego żoną królową Letizią.

Zobacz wideo Andrzej Duda powiedział jedno zdanie po angielsku. Wystarczyło, żeby rozbawić Kamalę Harris

Agata Duda w długich blond włosach? Fryzjer gwiazd pokazał, jak odmieniłby polityków

Królowa Letizia i Agata Duda się spotkały

Król Hiszpanii i jego małżonka przed rozpoczęciem szczytu NATO wydali uroczysty obiad. Zaprosili na niego liczne grono polityków. Wśród gości nie zabrakło także Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. Informacja o tym pojawiła się już na oficjalnej stronie Prezydenta RP oraz na jego Instagramie.

Dzień przed rozpoczęciem obrad w ramach Szczytu #NATO w Madrycie Prezydent Andrzej Duda z małżonką zostali przyjęci przez króla Hiszpanii Filipa VI i królową Letycję. Uroczysty obiad wydano na cześć liderów państw NATO - czytamy.

Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji w Ukrainie, a także o negocjacji między Turcją a Finlandią i Szwecją. Wygląda na to, że Andrzej Duda był zachwycony zaproszeniem.

Królowa Letizia, król Filip VI i Andrzej Duda Fot. MANUEL CEDRON/ East News

Uwagę zwracają jednak nie tylko uśmiechy głowy naszego państwa, ale również stylizacje, w których pojawiły się królowa Letizia oraz Agata Duda. Pierwsza z pań postawiła na klasykę. Wybrała czarną, prostą suknię z tafty marki The 2nd Skin Co oraz ciemne czółenka od Manolo Blahnik. Buty były wykonane z zamszu i charakteryzowały się przezroczystymi detalami oraz spiczastym czubkiem. Całość uzupełniała złota biżuteria od Karen Hallam. Z kolei Agata Duda postawiła na jasną sukienkę z asymetrycznym dekoltem i rozcięciami na rękawach. Ozdobą kreacji był pasek z błyszczącymi elementami, który podkreślał talię pierwszej damy. Do tego beżowe szpilki i pasująca do nich kolorystycznie kopertówka.

Obie kobiety wyglądały pięknie i bardzo elegancko. Wydaje się, że Christian Paul, a więc tajemniczy projektant, który oceniał stylizacje Agaty Dudy w TVP, mógłby być zadowolony.

Więcej zdjęć ze spotkania znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.