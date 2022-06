Anna Korcz miała świetnie prosperującą kawiarnię. Aktorka musiała zamknąć biznes

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Korcz to aktorka znana między innymi z występów w serialu "Na Wspólnej", a także ról w filmach takich jak "Ja wam pokażę" czy "Operacja Samum". Nie ogranicza się jednak do udziału w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Dziesięć lat temu otworzyła w podwarszawskim Pomiechówku "Zacisze Anny Korcz", w ramach którego zajmuje się organizacją plenerowych ślubów i wesel w malowniczym ośrodku nad rzeką Wkrą. Ponadto w czasie pandemii otworzyła kawiarnię ze sklepem. Jak się okazuje, miejsce zostało już jednak zamknięte.

Zobacz wideo Anna Korcz: W czasie pandemii artyści zostali pominięci przez rząd. Jesteśmy spychani na margines i bardzo nieładnie się nas traktuje

Kawiarnia Anny Korcz została zamknięta. Aktorka nie chce zdradzić, co jest tego przyczyną

W miejscu nazwanym "Moje Smaki. Anna Korcz" goście mogli skosztować różnego rodzaju dań obiadowych, zup, przystawek czy deserów. Za tradycyjne dania w okresie świątecznym trzeba było jednak słono zapłacić.

Anna Korcz w swojej restauracji sprzedaje wigilijnego karpia. Cena? Auć!

Wszystko wskazuje na to, że lokal został jednak zamknięty. W związku z tym serwis Plejada zwrócił się do aktorki z pytaniem, co skłoniło ją do takiej decyzji. Anna Korcz odmówiła jednak podania informacji, zapewniając przy tym, że jej mąż również nie zdradzi przyczyny.

Aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że pasją do gotowania zaraziła się od dziadków. To właśnie smakami babcinych zup, mięs i ciast chciała podzielić się z gośćmi kawiarni:

Moi ukochani Dziaduniowie prowadzili, jak na czasy PRL-u dosyć wykwintną kuchnię. Babunia próbowała dogodzić podniebieniu swojemu ukochanemu mężowi. (...) Smaki, Cóż to były za smaki! Zapewne niewiele z nich uda mi się odtworzyć, ale będę próbowała.

TVP. Wystąpiła jako turystka i pracownica Lasów Państwowych. Teraz klienta Orlenu

Niestety wygląda na to, że coś poszło nie tak.