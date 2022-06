Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Gazeta.pl

Przez lata polskie aktorki, wokalistki i prezenterki wielokrotnie zmieniały uczesania, a stale ewoluująca moda ma ogromny wpływ na to, jak prezentowały się na czerwonym dywanie. I nawet tym, których fryzury są dziś kopiowane przez dziesiątki Polek, zdarzały się w tej kwestii poważne wpadki. Nieudane cięcie, tona lakieru czy tapir sięgający sufitu - przypominamy najmniej udane fryzury gwiazd.

Katarzyna Figura

Aktorka, która przez lata nosiła krótkie włosy, w 2018 roku postanowiła zaszaleć. Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni promowała film "7 uczuć" w blond lokach przypominających afro. O niespotykanej fryzurze aktorki rozpisywały się wówczas wszystkie media, porównując Figurę do Magdy Gessler, a nawet do Shakiry.

Katarzyna Figura KAPiF

Ewa Kasprzyk

Karbowane włosy, które przed laty królowały na szkolnych dyskotekach, spodobały się Ewie Kasprzyk w 2011 roku. W takiej fryzurze, w dodatku mocno natapirowanej, pojawiła się na nieistniejącej już gali rozdania nagród teatralnych Feliksy Warszawskie.

Ewa Kasprzyk KAPiF

Edyta Pazura

To uczesanie Edyty Pazury na premierze filmu "Sztos 2" w 2012 roku miało być eleganckie i dziewczęce, niestety jego wykonanie pozostawiło nieco do życzenia. Upięty kok został zdecydowanie zbyt mocno polakierowany, przez co włosy się rozdzieliły. W dodatku spod fryzury przebijały wsuwki, które podtrzymywały upięcie.

Edyta Pazura KAPiF

Katarzyna Cichopek

Fanką mocno polakierowanych włosów na pewien czas stała się również Katarzyna Cichopek. Aktorka, która kojarzona jest z kręconymi włosami, przez pewien czas prostowała loki. W 2018 roku aż dwukrotnie pojawiła się na oficjalnych wyjściach w upięciu, w którym zaczesane od tyłu, sztywne pasma miały imitować grzywkę.

Katarzyna Cichopek KAPiF

Natalia Lesz

Natalia Lesz uwielbiała z kolei tapir. Mimo że w 2010 roku mocno podniesione u nasady włosy były niezwykle modne, wokalistka przeniosła tę fryzurę na kolejny poziom. Uczesanie Lesz zyskało taką objętość, że mogłaby spokojnie szurać nim po suficie.

Natalia Lesz KAPiF

Justyna Steczkowska

Dekadę temu większość gwiazd hołdowała zasadzie "im więcej, tym lepiej". W tę pułapkę wpadła także Justyna Steczkowska, która na jednej z imprez w 2011 roku pojawiła się z podniesionymi u nasady włosami i wielkim warkoczem. Wokalistka od zawsze słynęła z pięknych i gęstych włosów, ale tutaj chyba odrobinę przesadziła.

Justyna Steczkowska KAPiF

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka uznawana jest dziś za jedną z najlepiej uczesanych Polek, a krótkie blond włosy gwiazdy są zawsze nienagannie wystylizowane. Kilka lat temu Małgorzata Kożuchowska eksperymentowała z wizerunkiem i na pokazie mody Dawida Wolińskiego pojawiła się w zaczesanej, odrobinę zbyt mocno "przyklepanej" fryzurze z wystrzępionymi bokami, która nie dodała jej uroku.

Małgorzata Kożuchowska KAPiF

Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek może pochwalić się zadbanymi, długimi włosami, które lubi eksponować na czerwonym dywanie, zwykle pozostawiając je rozpuszczone. W 2016 roku na bal Fundacji TVN upięła je jednak w kokardę, która kilka lat wcześniej stała się modna dzięki Lady Gadze. Niestety taka fryzura bardziej pasuje na kinderbal niż na eleganckie wyjście, w dodatku do wieczorowej sukni.

Małgorzata Rozenek KAPiF