Karolina Bielawska to teraz rozpoznawalna twarz w kraju i na świecie, ale jeszcze przed 2021 rokiem była skromną dziewczyną skupioną na edukacji. Studiowała na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W ramach pracy licencjackiej pt. "The image of Miss Polonia brand" przeprowadziła analizę wizerunku konkursu piękności i zyskała uznanie na uczelni. Za swoje oceny i osiągnięcia naukowe dostała nawet nagrodę dla Najlepszego Absolwenta. Temat pracy okazał się proroczy, sama niedługo po skończeniu studiów została miss. I to nie byle jaką miss, bo okrzyknięto ją najpiękniejszą kobietą na świecie. W 2021 roku to do niej trafiła korona Miss World i tak rozpoczęła się jej kariera na wielką skalę. Do ogromnej puli osiągnięć Bielawska właśnie dołożyła kolejny tytuł. Po raz kolejny została doceniona przez jury w światowym składzie.

Karolina Bielawska jest już Miss World, ale właśnie otrzymała kolejny tytuł

Młoda Miss właśnie ogłosiła na swoim Instagramie, że przyznano jej kolejny tytuł, została Miss Grand Slam 2022. Ten tytuł przyznawany jest od 1989 roku przez portal Global Beauties, który zajmuje się relacjonowaniem konkursów piękności. Jury wybiera zwyciężczynie spośród stu dziewcząt, które zostały laureatkami konkursów piękności na całym świecie.

Wspaniałe wieści! Czuję się ogromnie zaszczycona, że zostałam wybrana Miss Grand Slam 2022- napisała na swoim Instagramie.

We wpisie podziękowała także Olivii Yace, koleżance z wyborów Miss World, której pozycja w konkursie Miss Grand Slam uplasowała się w pierwszej piątce. W komentarzach pod wpisem Karolina otrzymała liczne gratulacje, w tym m.in. od Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Panie poznały się i kilkakrotnie miały okazję ze sobą rozmawiać. Już wcześniej Anita przyznała, że Karolina jest nie tylko piękna zewnętrznie, ale też piekielnie inteligentna.

Najpiękniejsza na świecie po raz kolejny - pochwaliła koleżankę Anita.

Młoda miss jest bardzo ambitna i pracowita. Konkursy piękności nie są jej priorytetem, aktualnie wróciła na uczelnię i studiuje na kierunku Master of Business Studies.

