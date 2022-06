Angelina Jolie przyłapana z dziećmi w Rzymie. Takie zdjęcia to rzadkość

Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

Angelina Jolie przed laty chroniła wizerunki dzieci. Teraz od czasu do czasu zabiera je ze sobą nawet na imprezy branżowe, by pozowały z nią na ściankach. Ostatnio jednak pociechy Jolie i Pitta nie pokazywały się publicznie. Okazuje się, że wyjechały z matką do Włoch.

Angelina Jolie z dziećmi we Włoszech

Angelina Jolie wyjechała do Rzymu, by kręcić adaptację powieści Alessandra Baricco "Bez krwi" (oryg. "Without Blood"). Aktorka postanowiła połączyć przy tym przyjemne z pożytecznym. We Włoszech spędza więc czas nie tylko na planie filmowym, ale również spacerując alejkami Rzymu. Nie jest przy tym sama - pojechały z nią dzieci. Paparazzo przyłapał Jolie 26 czerwca, kiedy spacerowała z Zaharą jedną z włoskich ulic. 17-latka trzymała matkę za rękę. Dalej razem szły 16-letnia Shiloh i 13-letnia Vivienne Marcheline. Córki gwiazdy postawiły tego dnia na luźne, sportowe stylizacje. Młodsze dziewczęta wybrały szorty i szerokie bluzy. Natomiast najstarsza, Zahara, miała na sobie trampki, wzorzystą spódnicę z rozcięciem i krótki czarny top.

Uwagę zwracała za to stylizacja Angeliny. Gwiazda doskonale prezentowała się w zwiewnym, białym topie i jasnych, szerokich spodniach. Do tego brązowe klapki od Valentino Garavani, za które trzeba zapłacić 750 dolarów, czyli 3,300 złotych. Całość uzupełniły przeciwsłoneczne okulary od Valentino oraz skórzana, czarna torba Saint Laurent.

