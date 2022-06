Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Victoria Beckham pojawiła się wraz z rodziną jako gość na pokazie kolekcji jej znajomego z branży, Jacquemusa. Cała rodzina, jak zwykle, wyglądała świetnie, ale do gustu szczególnie przypadły nam stylizacje Victorii i jej najmłodszego syna, Cruza. Było na czym zawiesić oko.

Victoria i Cruz Beckham olśniewają na pokazie mody. Wybrali ultramodne stylizacje

Projektantka mody od lat jest wierna klasyce, co dało się zauważyć w jej najnowszej stylizacji. Celebrytka wybrała na pokaz mody czarny total look, który absolutnie skradł nasze serca. Krótka marynarka to od dłuższego czasu hit sezonu. Victoria Beckham na pewno o tym doskonale wie, w końcu zajmuje się modą nie od dziś. Dobrała do niej bieliźniano-koronkową sukienkę i długie, grube rajstopy o matowym wykończeniu. Wyglądała w tym czarnym total looku fantastycznie.

Jej syn także nie próżnował, jeżeli chodzi o wykorzystanie w looku najnowszych trendów. Cruz Beckham pokazał wszystkim, że wie, jak ubrać się nowocześnie, ale jednocześnie pokazać, że trzyma się rękę na modowym pulsie. Neonowo zielona marynarka wyglądała na młodzieńcu fenomenalnie. Dobrał pod nią białą bokserkę, która pokazała, że traktuje świat mody z lekkim przymrużeniem oka. Wykończył całość szerokimi, bardzo modnymi spodniami typu dzwony oraz sportowymi, białymi trampkami. Złota biżuteria i fantazyjne pasemka tylko upewniły nas w fakcie, że chłopak wyglądał fanatycznie i jeszcze nie raz nas zaskoczony trafionym lookiem.

Co myślicie o stylizacjach Beckhamów? Niedaleko pada jabłko od jabłoni?