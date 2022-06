Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Chociaż Sewerynowi nie udało się znaleźć miłości w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony", ukochaną poznał niedługo po zakończeniu nagrań. Uczestnik reality show oświadczył się Magdzie w kwietniu ubiegłego roku, a sakramentalne "tak" powiedzieli sobie rok później pod koniec czerwca. Mimo że żona Seweryna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nie udostępniła jak na razie żadnych zdjęć z ceremonii, a relację mogliśmy podejrzeć wyłącznie na Instagramie znajomych pary. Magda podzieliła się natomiast fotografiami z poprawin, które, jak przyznała, odbyły się "na luzie".

"Rolnik szuka żony". Żona Seweryna udostępniła zdjęcia z poprawin

Magda i Seweryn wzięli ślub w sobotę 25 czerwca, dzięki czemu udało im się trafić na idealną, ciepłą pogodę. Zakochani wykorzystali ten fakt, poprawiny organizując w ogrodzie. Na zewnątrz ustawiono elegancje dekoracje, przy których goście mogli zrobić z młodymi pamiątkowe zdjęcia. Znalazła się tam m.in. ogromna, ozdobiona białym materiałem huśtawka, a także metalowy stelaż udekorowany napisem z balonów i roślinami.

Nowożeńcy nie planowali jednak kolejnego formalnego przyjęcia i dzień po ślubie wskoczyli w wygodne ubrania. Na zdjęciach udostępnionych przez Magdę Seweryn pozuje w t-shircie i krótkich spodenkach, a jego żona, chociaż ubrana w elegancki komplet, zrzuciła szpilki i założyła obszyte futerkiem klapki.

Widać, że goście poszli za ich przykładem i również wybrali stroje odpowiednie na błogi, niedzielny relaks. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda i Seweryn poznali się na początku emisji szóstej edycji "Rolnik szuka żony", a jak przyznał uczestnik w "Pytaniu na śniadanie", odcinki programu oglądali wspólnie. Rolnik nie ukrywał, że było to trudne dla nich obydwojga. Choć ten kryzys udało im się zażegnać, kilka miesięcy później fani Seweryna spekulowali, że związek należy już do przeszłości. Magda usunęła bowiem z Instagrama wszystkie wspólne zdjęcia pary. W maju ubiegłego roku ukochana rolnika zamieściła jednak ich wspólną fotografię, ucinając plotki o kryzysie, a, jak wiemy dziś, zakochani byli wtedy już w trakcie przygotowań do ślubu.