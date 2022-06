Tiktokerka pokazała męża i wylał się na nią okropny hejt. "Na pewno cię nie kocha"

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Alicia McCarvell prowadzi profil na TikToku, który śledzi ponad pięć milionów obserwatorów. Tiktokerka opiera tworzone treści na ciałopozytywności i miłości do siebie. Ostatnio otrzymała masę fatfobicznych komentarzy. Wszystko przez to, że pokazała męża.

Ostatnio Alicia McCarvell podzieliła się nagraniem z przygotowań do ślubu i zaprezentowała stylizację swoją i męża. Tiktokerka była ubrana w długą suknię z dekoltem, natomiast jej partner postawił na białą koszulę z krótkim rękawem i eleganckie spodnie. Na koniec się pocałowali.

Tiktokerka pokazała męża. Internauci zarzucają, że jej nie kocha

W komentarzach szybko pojawiła się lawina nieprzyjemnych komentarzy. Internauci uważają, że para nie pasuje do siebie wizualnie i zarzucali, że mąż tiktokerki jest z nią jedynie dla pieniędzy. Ich zdaniem miałby czekać na jej śmierć. Wszystko przez to, że wpisuje się we wzorzec atrakcyjnego mężczyzny, natomiast jego partnerka nie należy do najszczuplejszych kobiet.

Czeka, żeby ją otruć i dostać pieniądze z ubezpieczenia.

Na pewno cię nie kocha, to nie jest możliwe, więc ocknij się.

On jest nieszczęśliwy i udaje - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Pod filmem pojawiły się także słowa otuchy w stronę Alicii McCarvell. Fani uważają, że tiktokerka z pewnością ma piękną osobowość, a mąż kocha ją bezwarunkowo. Dodatkowo sposób, w jaki na siebie patrzą sprawia, że inni czują się pewniejsi siebie.

Jesteście powodem, dla którego moja pewność siebie wzrasta.

Prawdopodobnie jest z nią, bo jest piękną osobą na zewnątrz i w środku - pisali internauci.

Sama Alicia McCarvel odniosła się do nieprzychylnych komentarzy i przyznała, że oprócz tego, co mogliśmy zobaczyć na TikToku, jej mąż zaczął otrzymywać wiadomości od innych kobiet. Nie jest jednak zazdrosna i wie, że kocha ją za to, jaką jest osobą.