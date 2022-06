"Ranczo". Grał serialowego Pietrka, a teraz przeszedł metamorfozę. Jak teraz wygląda Piotr Pręgowski?

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Piotr Pręgowski sympatię widzów zaskarbił sobie dzięki roli poczciwego Pietrka w kultowym serialu TVP "Ranczo". Grany przez niego bohater miał trudne dzieciństwo, ojciec nadużywał alkoholu, a sam nie zdobył odpowiedniego wykształcenia i nie mógł znaleźć pracy. W serialu dostał szansę od pana Więcławskiego i tak został członkiem klubu legendarnej ławeczki. Widzowie pokochali go za prostotę i wesoły charakter.

Po zakończeniu emisji serialu aktor zniknął z mediów i mogliśmy go oglądać jedynie w epizodycznych rolach. Karierę skupił na teatrze, to tam realizował się artystycznie. Co u niego słychać?

Piotr Pręgowski jakiś czas temu zdecydował ograniczyć aktorską działalność i razem z żoną, również aktorką (Ewa Kuryło), udał się na zasłużoną emeryturę. Para osiedliła się w domku na wsi, z daleka od zgiełku dużego miasta. Małżonkowie wiodą teraz spokojne i sielskie życie. W rozmowie z magazynem "Twoje Imperium" aktor zdradził, jak wygląda obecnie codzienność w życiu pary.

Jeśli wolny czas, którego mamy pod dostatkiem, nazwiemy luksusem, to tak, nasze życie jest nurzaniem się w komforcie. Z finansowego punktu widzenia też nie mamy powodów do narzekań, gdyż życie na wsi pozwala nam wieść skromne, ale godne życie - zdradził w czasopiśmie.

Od zakończenia serialu aktor przeszedł także metamorfozę fizyczną. W takiej fryzurze na pewno nie poznalibyście serialowego Pietrka. Aktor ma teraz długie, ciemne włosy. Jak wam się podoba w takim wydaniu? W 2021 roku aktor powrócił do grania i pojawił się w serialu "Klan". Na zdjęciu możecie zobaczyć aktora z koleżanką z planu.

