Po wygranym procesie z Amber Heard wszystko wskazuje na to, że Johnny Depp wraca do łask w Hollywood. Jak podaje informator Daily Mail, trwają właśnie rozmowy z przedstawicielami Disneya na temat wznowienia "Piratów z Karaibów" z Deppem w roli głównej. Padła też kwota, jaką miałby zarobić aktor. Robi wrażenie.

Johnny Depp powróci w kultowej roli? Mowa o kontrakcie na 300 milionów dolarów

59-letni aktor w ciągu ostatnich 15 lat zagrał aż w pięciu filmach o przygodach kapitana Jacka Sparrowa. Seria filmów przyniosła Deppowi ogromną popularność, ale także uznanie krytyków. To właśnie za kreację w "Piratach z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły" otrzymał w 2004 roku nominację do Oscara. Jego współpraca z franczyzą zakończyła się jednak w 2018 roku. Wiele wskazuje na to, że fani Johnny'ego będą mieli powody do radości. Brytyjskie media donoszą bowiem, że na stole leży kontrakt opiewający na kwotę 300 milionów dolarów.

Co ciekawe, podczas procesu z byłą żoną Depp wyznał ławie przysięgłych, że nie będzie więcej pracował z Disneyem po tym, jak jego przedstawiciele niespodziewanie zerwali z nim współpracę. Być może jednak astronomiczna gaża i wygrany proces nieco zmieniły podejście aktora.

Informator Daily Mail zdradził, że omawiany jest nie tylko kolejny, szósty film z serii, ale także spin off dla Disney Plus, który miałby traktować o wczesnym życiu kapitana Jacka Sparrowa. Ostatnim filmem, w którym zagrał Depp jest obraz "Minimata" z 2020 roku. Na przyszły rok planowana jest premiera produkcji "In the hand of Dante" w reżyserii Juliana Schnabela.

