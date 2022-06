Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd znanych i lubianych znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Małgorzata Socha udostępniła na Instagramie zdjęcie z planu nagrań do jesiennego spotu Polsatu. Aktorka wybrała na tę okazję iście francuską stylizację. Zmysłowa czerwień wydobyła ze słowiańskiej urody Sochy to, co najlepsze. Wyglądała fantastycznie.

Małgorzata Socha pomyka po planie w zmysłowej czerwieni. Nie można od niej oderwać wzroku

Małgorzata Socha olśniła wyborem looku na plan nagraniowy do jesiennego spotu stacji Polsat. Aktorka postawiła na kobiecy minimalizm, dzięki któremu egzamin z mody zdała celująco. W czerwonej zmysłowej sukience wyglądała bardzo zmysłowo.

Do zwiewnej czerwonej sukienki dobrała złote dodatki w postaci zegarka w stylu vintage, delikatnej bransoletki, naszyjnika i kolczyków w kształcie kół. Efekt francuskiej stylizacji podkreślił bardzo naturalny makijaż. Rozwiane włosy, ułożone w sposób jak gdyby niedbały, świetnie podkreśliły nonszalancki look.

Małgorzata Socha - styl

Aktorka od wielu lat jest uważana za jedną z najbardziej stylowych aktorek. Cechą charakterystyczną jej stylu jest prostota. Często możną ją zobaczyć w zestawach, w których na pierwszy plan wysuwają się takie materiały jak: jeans oraz zamsz. Widać po jej codziennych oraz wieczorowych stylizacjach, że pełnymi garściami czerpie ze stylu Sienny Miller i Kate Moss. Nie dla niej przepych i przerost formy nad treścią. Styl Sochy jest polskim odpowiednikiem stylu Paryżanek.

