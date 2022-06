Lenka i Jan Klimentowie sześć lat starali się o dziecko. "U nas było trudniej"

Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Jan Kliment i Lenka Kliemntowa to taneczne małżeństwo, które swoją popularność w mediach zawdzięcza programowi "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Para pobrała się w 2016 roku i od tamtego momentu starała się o dziecko. Okazuje się, że nie była to łatwa droga. Na temat upragnionego macierzyństwa Lenka Kliementowa opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Lenka Klimentova: "Nigdy nie myślałam o tym, że ciąża jest podarunkiem od losu"

W wywiadzie dla "Vivy!" Lenka Klimentowa przyznała, że od sześciu lat starała się, żeby zajść w ciążę, ale okazało się to trudniejsze, niż mogłaby przypuszczać.

Kiedy się pobraliśmy, pomyśleliśmy, że już nastał ten czas, kiedy możemy stworzyć rodzinę i zostać rodzicami. Ale traktowaliśmy to spokojnie, nie wiedząc, że będą takie trudności. Nigdy nie myślałam o tym, że ciąża jest podarunkiem od losu i nie każda kobieta może ją zaplanować ot tak. Tym bardziej że mojej przyrodniej siostrze łatwo się to udało. Ale u nas było trudniej - wyznała Lenka Klimentowa.

Czas pandemii okazał się przymusową przerwą w zawodowych obowiązkach tanecznego małżeństwa. To właśnie wtedy zdecydowali się na zrobienie stosownych badań.

Zaczęła się jednak pandemia. Zyskaliśmy więc trochę czasu na zrobienie badań, czy wszystko z nami jest w porządku. Okazało się, że nie ma żadnych przeciwwskazań i możemy bez problemu zostać rodzicami. A jednak nam się to nie udawało - opowiedziała w "Vivie!" Lenka Klimentowa.

Po latach starań Jan i Lenka Klimentowie dowiedzieli się, że wkrótce zostaną rodzicami. Ten dzień nie mógł byś szczęśliwszy, ponieważ tancerka miała wówczas urodziny.

Dowiedziałam się najpiękniej jak mogłam. W swoje urodziny. Wróciłam do domu po zajęciach, a Janek już czekał na mnie z niespodzianką. Świętowaliśmy do późnej nocy [...]. Oboje z Jankiem się rozpłakaliśmy. On jest bardzo emocjonalny. Nie wiem, czy mi pozwoli o tym opowiadać, bo to bardzo intymny moment. Ale ja chcę się nim podzielić [...]. Najpierw z Jankiem nie mogliśmy uwierzyć, że się już udało, a potem rozmawialiśmy o tym, że jeśli ludzie przestają na sobie wywierać presję psychiczną, to los podsuwa im najlepsze rozwiązanie - wyznała poruszona Lenka Klimentowa.

Dziecko Jana i Lenki przyjdzie na świat najprawdopodobniej pod koniec 2022 roku.

