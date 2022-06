Więcej na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Katarzyna Cichopek od ponad dwóch lat jest jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie". Aktorka "M jak miłość" ma na koncie już kilka sporych wpadek jako prowadząca, jednak nie przeszkadza to szefostwu Telewizji Polskiej. Celebrytka wyrasta na jedną z największych gwiazd TVP i dostaje angaże do kolejnych produkcji. Już wiadomo, że poprowadzi własny program na antenie TVP Kobieta. Co więcej, ponoć ma być również jurorką w "You Can Dance".

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek w czerwcu miała okazję również zadebiutować jako prowadząca festiwal w Opolu. Jednego dnia brylowała na scenie u boku Macieja Kurzajewskiego ubrana w białą marynarkę i szorty. Tyle wystarczyło, aby na Instagramie rozpętała się mała drama.

Cichopek ma poprowadzić kopię programu "Nasz nowy dom". Dowbor zareagowała

Cichopek posądzona o "brak stylu i taktu". Agnieszka Włodarczyk stanęła w jej obronie

Katarzyna Cichopek podczas jednego z opolskich koncertów zaprezentowała się w białej błyszczącej marynarce, do której dobrała również białą satynową bluzkę oraz szorty w tym samym kolorze. Jedna z internautek bardzo zawiodła się takim dobrem stylizacji. Zaznaczyła, że aktorka nie dostosowała stroju do okazji i wykazała się brakiem taktu.

Szorciki na uroczysty wieczór? Co za brak stylu i taktu - pisała oburzona.

W obronę Cichopek wzięli fani, ale również Agnieszka Włodarczyk, która bezpośrednio zwróciła się do atakującej celebrytkę internautki.

Taktu droga pani to zabrakło pani, bo dziewczyna wygląda pięknie, elegancko, nowocześnie i młodo! Nareszcie spodnie zamiast sukienki! Brawo - napisała Włodarczyk.

Kasia Cichopek nie odniosła się do słów zawiedzionej internautki. Odpowiedziała jednak na komentarz koleżanki po fachu, zostawiając symboliczne serduszko.

Katarzyna Cichopek instagram.com/katarzynacichopek/

Uważacie, że uwaga internautki jest słuszna, czy przesadzona?

