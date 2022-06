Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W niedzielę Ben Affleck wybrał się z synem Samuelem oraz Jennifer Lopez do salonu samochodów luksusowych w Los Angeles. Podczas zakupów doszło do niegroźnej stłuczki. Wszyscy oglądali różne pojazdy, kiedy Affleck pozwolił synowi wsiąść na fotel kierowcy żółtego Lamborghini Urus, podczas gdy silnik był włączony. 10-latek następnie wrzucił wsteczny bieg i w tym momencie pojazd zetknął się z przednią częścią białego BMW, które było zaparkowane za nim.

Syn Bena Afflecka miał stłuczkę na parkingu salonu samochodowego

Na nagraniu ze zdarzenia, które otrzymał portal Daily Mail, widać, jak tylna część Lamborghini po stronie pasażera styka się z przednią częścią BMW, podczas gdy 10-latek siedział na fotelu kierowcy z otwartymi drzwiami. Ben Affleck znajdował się pomiędzy drzwiami a fotelem kierowcy, a Jennifer Lopez siedziała za Samuelem po stronie kierowcy. Dealer samochodowy stał obok. Po zetknięciu się pojazdów Affleck pochylił się do wnętrza Lamborghini, a następnie cofnął się, by obejrzeć miejsce zetknięcia się pojazdów. Samuel również wysiadł z samochodu i sprawdził to miejsce. Po zdarzeniu aktor przytulał syna, a piosenkarka była widziana, jak trzymała chłopca za rękę podczas spaceru.

Przedstawiciel Afflecka powiedział w rozmowie z TMZ, że nic nie zostało uszkodzone, a wszystkie zaangażowane strony czują się dobrze po tym incydencie. Pracownik salonu skomentował dla TMZ, że pojazdy były zaparkowane blisko siebie, a do żadnego wypadku nie doszło. Taką samą wersję przedstawił gazecie "Post" jeden z pracowników:

Kiedy Samuel wsiadł do samochodu, szarpnęło nim w przód i w tył. Mamy małą działkę i samochody stoją blisko siebie. Nikomu nic się nie stało - dodał.

Zarówno Affleck, jak i Lopez nie przejęli się zbytnio stłuczką i kontynuowali zakupy nowego auta. Dealer nie chował urazy i liczy na dalszą współpracę:

Affleck uwielbia samochody. Mamy nadzieję, że przyjdą tu ponownie.

Samuel jest najmłodszym dzieckiem Afflecka z byłą żoną Jennifer Garner. Aktorzy mają także córki: 16-letnią Violet i 13-letnią Seraphinę.

