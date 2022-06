Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Nie milknął echa decyzji Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, który 24 czerwca unieważnił orzeczenie Roe przeciwko Wade. Na jego podstawie każdy stan musiał respektować prawo do aborcji, mogąc odmówić jej jedynie w drugim lub trzecim trymestrze. Teraz Sąd Najwyższy zniósł obowiązujące od 1973 roku przepisy, powołując się na fakt, że konstytucja nie gwarantuje prawa do terminacji ciąży. W praktyce oznacza to, że każdy stan w USA będzie mógł na własną rękę zadecydować, czy aborcja jest legalna, a prawdopodobnie większość z nich całkowicie jej zakaże. Amerykanki z przerażeniem obserwują zmianę przepisów, a w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się już protesty. Głos w sprawie zabrała również córka zmarłego w 2013 roku Paula Walkera, modelka Meadow Walker, która sama przerwała ciążę dwa lata temu.

Meadow Walker opowiedziała o doświadczeniach z przerwaniem ciąży

Córka Paula Walkera nazwała orzeczenie Sądu Najwyższego porażką i ogromną niesprawiedliwością dla kobiet w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczyła, że z decyzją o przeprowadzeniu aborcji zmaga się ogromna liczba kobiet.

Ja również wahałam się z podjęciem tej decyzji w 2020 roku, gdy świat walił się z powodu pandemii. Zdecydowałam się na aborcję. To było bardzo prywatne i intymne doświadczenie - takie, jak powinno być - napisała Meadow Walker.

Modelka podkreśliła, że miała dużo szczęścia ze względu na personel medyczny, który się nią opiekował, a cały zabieg odbył się bez żadnych komplikacji.

Miałam szczęście, że trafiłam na lekarzy, którzy wspierali mnie w tym niełatwym procesie. Dzięki ich pomocy jestem dziś zdrowa i szczęśliwa - zaznaczyła.

Meadow Walker dodała, że przerażają fakt, iż kobiety w Stanach Zjednoczonych nie będą miały takiej szansy jak ona i została odebrana im możliwość do przerwania ciąży w bezpieczny sposób.

W świecie, który notorycznie marginalizuje kobiety, to największa napaść na nie. Zakazywanie aborcji nie zapobiega aborcjom - zapobiega bezpiecznym aborcjom - zaznaczyła.

Przypominamy, że Plotek wspiera kobiety. Razem z Aborcyjnym Dream Teamem odpowiadamy na najważniejsze pytania i podpowiadamy, gdzie można szukać pomocy - zobacz tutaj.

Urodzona w 1998 roku Meadow Walker jest córką aktora i Rebeki Soteros. Przez większość życia mieszkała z matką, a w 2011 roku przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie zamieszkała z ojcem. Sześć lat później Meadow Walker rozpoczęła karierę modelki, podpisując kontrakt z agencją DNA Models.