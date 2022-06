Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Marie Carrour to francuska aktorka, która robi karierę w Polce. Rodzimej publiczności dała poznać się jako Aneta w serialu "Leśniczówka". Pojawiła się w późniejszych sezonach i namieszała w życiu mieszkańców. Wprowadziła wiele nieprzyjemnych sytuacji w życiu koleżanki z pracy Beatki. Choć w serialu się nie lubiły, to prywatnie mają zupełnie inne relacje, a Marta Chyczewska bawiła się na weselu koleżanki z planu.

Gwiazda "Leśniczówki" wyszła za mąż. Na weselu bawiła się przyjaciółka z serialu

Marie Carrour w miniony weekend we Francji wyszła za mąż za francuskiego reżysera i artystę Noe Pradel-Frayseea. O ich związku wiadomo mało, ponieważ para dba o prywatność i rzadko publikuje kadry ze wspólnego życia w mediach społecznościowych. Na szczęście zdjęciami z wyjątkowego dnia podzielili się zaproszeni goście, w tym koleżanka z planu "Leśniczówka" Marta Chyczewska. W uroczystości wzięło udział wielu aktorów, w tym Maria Niklińska, Maria Piotrowska oraz francusko-polska gwiazda Natalia Pujszo.

Aktorka na ten wyjątkowy dzień wybrała dość nietypową suknię ślubną. Spódnica kreacji miała prosty krój, były widoczne na niej pomarańczowe kwiatki. Góra była znacznie bardziej zdobna. Całość pokrywały duże kwiaty, te same, co na spódnicy. Elementem ozdobnym były bufiaste rękawki, pas w talii, z którego ciągnął się krótki tren, którego koniec wyglądał jak płatki kwiatów. Do sukni gwiazda dodała białe klapki na obcasie. Carrour na głowie miała wianek, a w dłoni bukiet ślubny z polnych kwiatów. Aktorka postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone włosy.

Marie Carrour z mężem Fot. @mariecarrour

