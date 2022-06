Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Cezary Pazura 60. urodziny obchodził 13 czerwca, jednak hucznie świętowano dopiero pod koniec miesiąca. Żona aktora w opublikowanej na Instagramie relacji podzieliła się z internautami kulisami z imprezy. Między innymi pokazała jaki tort przygotowano dla solenizanta. Okazuje się jednak, że tego wieczoru oprócz miłych niespodzianek miała miejsce również przykra sytuacja. Wszystko wskazuje na to, że Edyta Pazura na długo zapamięta ten dzień.

Edyta Pazura miała wypadek na urodzinach męża. Teraz ma poważne kłopoty z chodzeniem

Edyta Pazura o tym, że podczas przyjęcia urodzinowego doznała kontuzji, napisała w opublikowanym na Instagramie poście. Do wpisu dodała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, że lewa noga celebrytki jest w gipsie, a obok krzesła, na którym siedzi, leżą dwie kule.

Impreza urodzinowa Czara się udała. Zgadnijcie, kto był królową balu? - śmiała się.

Z kolei na InstaStories pokazała zdjęcie ze szpitala, do którego dodała ironiczny podpis.

Idealny outfit na upały - zażartowała z gipsu, który ma na nodze.

Edyta Pazura Instagram/@edyta_pazura

W komentarzach natychmiast posypały się słowa wsparacia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

O nie! Pani Edyto, niech się szybko zrasta! Pomocnych ludzi wokół i cierpliwości życzę.

Elegancki bucik na ten upał. Też miałam taki epizod pewnego lata. Oby szybciutko się zagoiło.

No Edytka! Odpięłaś wrotki na całego, współczuję. W taką pogodę chodzenie z kulami nie jest łatwe, ale wyciszenie się przyda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, najważniejsze, że impreza się udała i ty zostałaś królową tego balu - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Jak na razie Edyta Pazura nie wyjaśniła, co dokładnie się stało. My również życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia.

