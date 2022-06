Magda Gessler wywijała na weselu syna. Lara Gessler próbowała za nią nadążyć

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tadeusz Muller ożenił się z Małgorzatą Downar. Uroczystość odbyła się na Mazurach na pokładzie dużego żaglowca "Chopin", czym nowożeńcy pochwalili się w mediach społecznościowych. Teraz restauratorka opublikowała nagranie, na którym widzimy, jak tańczy na weselu.

Magda Gessler daje taneczny popis na ślubie Tadeusza Mullera

Tadeusz Muller pod koniec zeszłego roku udzielił wywiadu, w którym opowiedział o przygotowaniach do ślubu. Wyznał wtedy, że na weselu zostaną podane głównie bezmięsne dania, a mama nie będzie miała w tej sprawie nic do powiedzenia. Magda Gessler najprawdopodobniej nie miała nic do zarzucenia w kwestii organizacji imprezy, bawiła się bowiem doskonale. Na Instagramie pokazała, jak tańczyła u boku Tadeusza, Lary i innych gości.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci są zachwyceni bajkowym weselem i prześcigają się w składaniu życzeń nowożeńcom.

Piękne wesele na wolnym powietrzu jak w filmach. Super, a jedzonko to pewnie same pyszności.

Ależ miło się na was patrzy. Wspaniała cała rodzinka.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla nowożeńców - czytamy.

Lara Gessler wcześniej opublikowała zdjęcie, na którym pokazała również, w jakich kreacjach państwo młodzi stanęli na ślubnym kobiercu.

Tadeusz Muller i Małgorzata Downar instagram.com/ lara_gessler

Syn Magdy Gessler postawił na długą różową marynarkę i czarną muszkę. Panna Młoda za to pięknie prezentowała się w krótkiej sukience i klasycznym długim welonie.

