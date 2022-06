Więcej informacji na temat chorób znanych i lubianych ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Jacek Rozenek niedawno wydał książkę "Padnij. Powstań. Życie po udarze", w której opowiedział o trudach choroby, którą przeszedł. W rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem podzielił się intymną historią związaną z udarem. Przekazał też wiele ważnych informacji, które mogą pomóc osobom po udarze.

Jacek Rozenek przeszedł udar. Teraz opowiada o szczegółach choroby

Prezenter telewizyjny wrócił wspomnieniami do trudnej sytuacji sprzed lat. Jacek Rozenek przeszedł udar i podkreślił, że kluczowa w pierwszej fazie choroby jest szybka reakcja. W plenerowym studiu "Dzień dobry Wakacje" powiedział:

Miałem wtedy strasznego pecha, że byłem sam. Cztery i pół godziny spędziłem na parkingu, co było takim przekroczeniem okna terapeutycznego, później przewieziono mnie do szpitala, gdzie nie podejmowano szczególnych działań medycznych. Poinformowano moją rodzinę, żeby się przyjechała ze mną pożegnać.

Na szczęście lekarze się mylili, a dziennikarz dzięki samozaparciu i ambicji szybko odzyskał sprawność fizyczną.

Większość lekarzy mimo wszystko stawiała diagnozę, że nie będę chodził, nie będę poruszał ręką. O tym jest ta książka, żeby podjąć walkę, kiedy nie masz żadnej motywacji - podkreślił.

Później dodał, że bardzo trudno jest zmotywować się do działania, kiedy przejdzie się udar, ponieważ ta choroba ma "zaszytą bardzo szczególną depresję". Głównie z tego powodu ważne jest stworzenie pewnej rutyny, która sprawi, że każdego dnia będziemy zbliżać się do upragnionego celu.

To tak jak wejście w ciemna dolinę, w której nie widzisz nic (...) Próbujesz dotknąć ściany i nie możesz, wobec czego myślisz, że zostaniesz tam do końca życia. To jest to przejście, o którym mówię, opisane w mojej książce. (...) W ramach tej choroby odkryłem, że można robić rzeczy, nie mając żadnego wsparcia i motywatora - zakończył.

Udar - objawy choroby i sposób działania

Nie lekceważ pierwszych objawów udaru, do których należą: kłopoty z mówieniem i rozumieniem tego, co mówią do ciebie inni, trudności ze zrozumieniem słów innych, czy paraliż lub drętwienie twarzy, rąk, nóg. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, to natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej. Zrób to, nawet jeśli wydaje ci się, że niepokojące objawy znikają lub powoli się zmniejszają. W wypadku udaru kluczowy jest szybki czas reakcji.

