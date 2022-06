Joanna Opozda pokazała brzuch cztery miesiące po porodzie. "Ale figura..."

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Joanna Opozda ma za sobą burzliwe miesiące. Po narodzinach Vincenta w mediach pojawiły się doniesienia o jej rozstaniu z mężem Antonim Królikowskim. W efekcie aktorka samodzielnie wychowuje syna i musiała wrócić do pracy wcześniej, niż się tego spodziewała. Wiązało się to z zadbaniem o powrót do formy sprzed ciąży.

Zobacz wideo Joanna Opozda o nieprzespanych nocach, pomocy przy synu i stresie po ciąży

Joanna Opozda pozostaje w stałym kontakcie z fanami w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z nimi kulisami macierzyństwa, a także nowymi zdjęciami z Vincentem. Nie brakuje zachwycających kadrów samej celebrytki.

Joanna Opozda pokazała figurę cztery miesiące po porodzie

Aktorka lubi pozować do zdjęć w nowych stylizacjach, które zazwyczaj okazują się strzałem w dziesiątkę. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w beżowym komplecie składającym się z mini i krótkiego topu. Od razu w oczy rzucił się brzuch Joanny Opozdy, który kilka miesięcy po porodzie jest idealnie płaski. Trzeba przyznać, że powrót do figury sprzed ciąży idzie jej świetnie.

Chciałam wam życzyć cudownego weekendu - pisała Joanna Opozda.

Fani szybko zwrócili uwagę na formę, w jakiej jest aktorka. W komentarzach posypały się komplementy.

Zazdroszczę takiej figury po ciąży.

Świetna forma.

Ale figura... sztos - czytamy w komentarzach.

Joanna Opozda wraca do aktorstwa. Pojawi się w popularnym serialu

Znamy sekret figury Joanny Opozdy

Jakiś czas temu Joanna Opozda wyznała, że w ciąży przytyła 18 kilogramów. Aby jak najszybciej wrócić do pracy na planie, wzięła sprawy w swoje ręce i udała się do gabinetu medycyny estetycznej, gdzie wykonano jej zabiegi wyszczuplające na brzuch. Oprócz tego zapowiedziała, że ma zamiar zacząć ćwiczyć w domowym zaciszu.