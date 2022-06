Klaudia Antos złośliwie o TVP. Wątpi też w kompetencje Kasi Cichopek

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W kolejnej edycji "You Can Dance. Nowa Generacja" nie zobaczymy Klaudii Antos, która była jurorką programu. Celebrytka wyznała, że nie wspomina zbyt dobrze współpracy z Telewizją Polską. Odniosła się też do plotek, według których Kataryna Cichopek zastąpi ją w nowej odsłonie programu.

Klaudia Antos komentuje doniesienia o dołączeniu Katarzyny Cichopek do grona jurorów "You Can Dance"

Klaudia Antos powiedziała w rozmowie z Pudelkiem, że po zakończeniu pierwszej edycji tanecznego show TVP nie odezwało się do niej. Dodała również, że nie chciała znaleźć się pod opieką Impresariatu Telewizji Polskiej.

Nie mam i nigdy nie miałam kontraktu z TVP. To była dosyć długa, ale potrzebna walka dla mnie samej. Chciałam postawić swoją kropkę nad i. Nie dać się stłamsić. Może to był problem, że nie można było mnie rzucić w kącik i powiedzieć, co mam robić - grzmiała.

Dodała również, że produkcja TVP czasami była mało profesjonalna. Podkreśliła też, że nigdy nie gwiazdorzyła w programie.

Czasami pójście na łatwiznę było rzeczą, która najbardziej mnie frustrowała. Nie byłam divą, ale wiedziałam, czego chcę. Nigdy nie awanturowałam się o rzeczy, których nie można było zrobić.

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki o dołączeniu Kasi Cichopek do grona jurorów "You Can Dance". Antos stwierdziła, że nie jest pewna jej kompetencji.

Ciężko mi powiedzieć, czy Kasia Cichopek jest dobrym wyborem. Nie znam jej osobiście. Nie poznałam jej jako pedagoga od tańca. Nie wiem, jaki ma kontakt z dzieciakami i wiedzę taneczną, co jest podstawą tego programu - mówiła w rozmowie z serwisem.

Przypomnijmy, że niedawno sama Cichopek wyznała, że poprowadzi nowy program TVP, który ma być podobny do "Naszego nowego domu".

