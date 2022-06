Mandaryna pozuje na Paradzie Równości. Celebrytka zaszalała ze stylizacją

Bądź na bieżąco. Więcej o tegorocznej Paradzie Równości przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

REKLAMA

25 czerwca 2022 roku odbyła się warszawska Parada Równości, na której nie mogło zabraknąć znanych ze świata polskiego show-biznesu. Gwiazdy i celebryci pokazali swoje wsparcie dla osób LGBTQ+, biorąc udział w tym wydarzeniu. Naszą szczególną uwagę przykuła Mandaryna, z którą zdjęcie zrobiła sobie blogerka modowa. Co ciekawe, wokalistka wyglądała wręcz lepiej od niej. Wygrała prostota i stonowane kolory.

Zobacz wideo Mandaryna o recitalu Dody i Michale Wiśniewskim jako mężu

Patrycja Markowska wspiera osoby LGBT+: Różnorodność jest najpiękniejsza

Mandaryna wspiera osoby LGBTQ+. Jej stylizacja zrobiła na nas piorunujące wrażenie

Gwiazdy i celebryci od lat starają się brać udział w akcjach propagujących tolerancję mniejszości seksualnych. Nie dziwi nikogo fakt, że tym razem też się tak stało. Mandaryna pojawiła się podczas Parady Równości i zaśpiewała największe hity sprzed lat. Każdy fan piosenek: "Ev'ry night", czy "Here I go again" z pewnością poczuł się usatysfakcjonowany. Na jednej z fotografii wokalistka zapozowała z blogerką modową - Panią Ekscelencją, która jest prawdopodobnie także jej fanką.

Pani Ekscelencja, Mandaryna Instagram / @paniekscelencja screen

Polecamy: Małgorzata Rozenek: Nie jestem zwolenniczką zmuszania ludzi do coming outu, tylko piętnowania hipokryzji [WYWIAD]

Na to kolorowe wydarzenie Mandaryna zabrała flagę, która od dawna jest uznawana za symbol tolerancji i społeczności LGBTQ+. Jeśli chodzi o strój, to tancerka postawiła na klasyczne barwy. Jej komplet w odcieniach śmietanki, brązu i czerni idealnie sprawdził się podczas luźnego wydarzenia. Ogromny plus należy się gwieździe za dodanie pereł do sportowego "looku". Nie możemy także oderwać wzroku od twarzy tancerki, która wygląda świeżo i promiennie. Widać, że Mandaryna dba o siebie i korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, ale robi to z umiarem i wyczuciem, dzięki czemu jej skóra w wieku 44 lat wygląda świetnie.

Więcej zdjęć gwiazdy zobaczysz w naszej galerii na górze strony.