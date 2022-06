Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Małgorzata Rozenek nie boi się także wprost wyrażać poglądów, czy to poprzez głośne mówienie o metodzie in vitro, z której skorzystała, czy też broniąc praw osób należących do mniejszości seksualnych. W związku z tym 25 czerwca nie mogło zabraknąć jej na Paradzie Równości w Warszawie. Na Instagramie celebrytki pojawiło się zdjęcie w niezwykle oryginalnym kostiumie, który założyła na tę okazję.

Zobacz wideo Wróżka przepowiedziała coś Małgorzacie Rozenek. Spełniło się

Neonowa Małgorzata Rozenek na Paradzie Równości. Wybrała bardzo nietuzinkową kreację

Z okazji sobotniej Parady Równości na profilu Małgorzaty Rozenek pojawiła się seria zdjęć i nagrań, na których prezentuje swoją stylizację na tę okazję. Żona Radosława Majdana zdecydowała się na neonowozieloną obcisłą sukienkę mini z odpinanymi długimi rękawami, do której dopasowała jaskraworóżowe buty na wysokim słupku i platformie. Całości dopełniają kolorowe skrzydła i warkoczyki.

W opisie zdjęcia wyraziła solidarność z osobami LGBT+, walczącymi o swoje prawa:

Tęczowi przyjaciele, zawsze możecie na mnie liczyć. Bo każda miłość jest szlachetna i piękna. Jestem z wami dziś na Paradzie Równości i każdego innego dnia - czytamy.

Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i barwnych postaci w polskim show-biznesie. Żona Radosława Majdana działa jako rasowa influencerka, jest właścicielką własnej marki odzieżowej, napisała kilka książek, wzięła udział w paru programach telewizyjnych, a nawet zagrała w filmie Patryka Vegi. Na Instagramie śledzi ją ponad 1,4 miliona obserwujących, których regularnie raczy nowymi treściami.

