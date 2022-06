Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Krzysztof i Joanna Ibiszowie w sierpniu tego roku będą świętować pierwszą rocznicę ślubu. Małżonków czekają niebawem kolejne wyzwania - na początku czerwca poinformowali, że spodziewają się dziecka. Zakochani nie zdradzili, kiedy dokładnie ich rodzina się powiększy, jednak na publikowanych na Instagramie zdjęciach żona prezentera pokazuje już coraz bardziej zaokrąglony brzuch. Joannie Ibisz nie przeszkadza on jednak zupełnie, aby nie tylko ćwiczyć jogę, ale też ustawić się w dość skomplikowanej pozie.

Joanna i Krzysztof Ibiszowie wspólnie oddają się ćwiczeniom

Joanna Ibisz (wówczas znana jeszcze jako Joanna Kudzbalska) trafiła do show-biznesu dzięki udziałowi w programie "Top Model". Mimo że jurorzy dawali jej duże szanse na zrobienie kariery w branży, porzuciła nie tylko modeling, ale też pracę w mediach. Żona Krzysztofa Ibisza jest dyplomowaną lekarką medycyny stylu życia, interesuje się także naturalnymi metodami leczenia, medytacją i jogą. Prezenter pochwalił się na Instagramie, że ukochana namówiła go do ćwiczeń. Mimo że Krzysztof Ibisz zachwala pozytywne efekty jogi, nie odmówił sobie sarkastycznego żarciku.

Czego się nie robi dla żony. A tak poważnie to joga jest super również dla mężczyzn. Pozwala odnaleźć równowagę w świecie, w którym coraz mniej jest rzeczy pewnych. Kształtuje umysł i ciało. Dla mnie joga to doskonale uzupełnienie treningu siłowego i areobowego - podpisał wspólne zdjęcie.

Dziecko Ibiszów, które niebawem pojawi się na świecie, będzie trzecią pociechą prowadzącego "Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz ma już dwóch synów - 23-letniego Maksymiliana z małżeństwa z Anną Zejdler oraz 16-letniego Vincenta z małżeństwa z Anną Nowak-Ibisz.

Krzysztof Ibisz i Joanna zaczęli spotykać się w 2020 roku. W rozmowie z Izabelą Janachowską prezenter wyznał, że zakochał się w lekarce niemal od pierwszego wejrzenia. Nie zwlekał także z oświadczynami, a para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w połowie sierpnia ubiegłego roku.