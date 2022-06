Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Joanna Lazer dała się zapamiętać jako "Ruda", liderka zespołu Red Lips, a jej pseudonim nie wziął się znikąd. Wokalistka na przestrzeni lat bardzo dbała o utrzymanie koloru ognistoczerwonych włosów. Teraz rudy kolor to już przeszłość.

Zobacz wideo KOŁO PLOTKA EXTRA - Ruda i Lazer z Red Lips

Jeszcze rok temu Joanna Lazer po raz pierwszy pokazała się w pasteloworóżowych włosach, czym zaskoczyła fanów. Później postanowiła znów zaszaleć i przefarbowała się na blond. To jednak nie koniec.

"Ruda" z Red Lips z nowym kolorem włosów na aukcji charytatywnej

23 czerwca odbyła się aukcja charytatywna, na której nie mogło zabraknąć wokalistki. Zaprezentowała się w fioletowej sukience midi z głębokim dekoltem, a jej szyję ozdobił piękny kolorowy chocker. Uwagę zwracają włosy. Wygląda na to, że zeszłoroczny eksperyment spodobał jej się do tego stopnia, że postanowiła wrócić do różu, tym razem w nieco bardziej przygaszonej odsłonie. To jednak niejedyna zmiana, jaką sobie zaserwowała. Joanna Lazer już jakiś czas temu obcięła grzywkę i trzeba przyznać, że wygląda przepięknie.

!Aukcja charytatywna Lepsze Jutro KAPiF.pl / KAPiF.pl

Jeszcze miesiąc temu mogliśmy oglądać "Rudą" w jej starej odsłonie. Wokalistka na potrzeby Wielkiego Grania pokazywała się w nieco mniej ognistym kolorze, jednak wciąż podobnym do wizerunku sprzed lat. Wygląda na to, że różowy look zdecydowanie bardziej przypadł jej do gustu i był to jedynie etap przejściowy. Myślicie, że jeszcze niebawem nas zaskoczy czy to już koniec eksperymentów?

