Za nami tydzień pełen branżowych wydarzeń. Sprawdziliśmy, którym gwiazdom udało się zadać szyku na salonach i przekonać nas do swojego stylu. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy zdali modowy egzamin. W wielu wypadkach zabrakło oryginalności.

Justin Timberlake

Cezary Wiśniewski: Moim absolutnym faworytem jest w tym tygodniu Justin Timberlake. Piosenkarz przybył z ukochaną do stolicy Francji, by uczestniczyć w paryskim tygodniu mody. Jednego dnia postawił na "total look" od Louis Vuitton - dwukolorową koszulę, którą zestawił z modnymi w ostatnich sezonach szerokimi spodniami z wysokim stanem. I choć fanem tego domu mody nie jestem, ten zestaw z chęcią bym przygarnął.

Jessica Biel, Justin Timberlake East News

Małgorzata Rozenek-Majdan

Maciej Lechociński: Prezenterka bardzo mi się podoba w tej stylizacji. Uwielbiam, jak zinterpretowała trend na garnitur oversize. W czarnym komplecie ze sztywnego materiału wyglądała świetnie. To, że zdecydowała się wybrać tzw. power suit, sprawiło, że wyglądała w tym prostym, minimalistycznym zestawie bardzo elegancko. Całość idealnie wpisała się w biznesowy dress code wydarzenia. Nie można także nie wspomnieć o cudnych, neonowych szpilkach z piórami.

ShEO Awards 2022 KAPiF.pl

Joanna Opozda

Cezary Wiśniewski: Joanna nigdy nie należała do grona modowych ikon, ale patrząc na jej ostatnią stylizację, śmiało można stwierdzić, że niebawem może się to zmienić. Garnitur w prążki od polskiej marki Aggi to absolutna perełka, która nadaje aktorce elegancji, klasy i stylu. Doskonały krój spodni, oversize'owa marynarka i krótka kamizelka sprawdziły się w tym przypadku znakomicie. Delikatne sandałki na szpilce nadały natomiast dosyć męskiemu garniturowi lekkości.

Joanna Opozda Fot. Mateusz Jagielski/ EN

Joanna Lazer

Maciej Lechociński: Lazar ma inny kolor włosów niż na początku kariery, więc trudniej teraz mówić o niej, że jest Rudą z Red Lips. Nie do końca rozumiem, co wydarzyło się na głowie wokalistki i dlaczego kolorysta zdecydował się zafundować jej taką metamorfozę. Nie jestem fanem jej nowych włosów i wiem, że ten różowy blond wpływa na nieciekawy odbiór całego "looku". Joanna Lazer wybrała fioletową, dopasowaną sukienkę z głębokim dekoltem, w której wyglądała nieźle. Jednak nietrafione dodatki kompletnie zrujnowały tę stylizację. Nie podobają mi się czarne sandałki, które nie współgrają dobrze z klimatem "stylówki". I jeszcze ta pomarańczowa torebka... Wszystko tutaj jest jakby z innej bajki.

Aukcja charytatywna Lepsze Jutro KAPiF.pl / KAPiF.pl

Agnieszka Woźniak-Starak

Cezary Wiśniewski: Czy kogoś jeszcze zaskakuje obecność Agnieszki Woźniak-Starak w naszym zestawieniu? Mam nadzieję, że nie. Choć niektórzy będą twierdzić, że dziennikarka może płaci za pozytywne artykuły na swój temat, patrząc na jej stylizacje, cukier aż sam wysypuje się z ust. Gwiazda nie dość, że umie wpasować się w klimat wydarzenia, na jakie przybywa, to potrafi bawić się stylami i o przesadzie nie ma mowy. Zwykłe, klasyczne jeansy w połączeniu z tą folklorystyczną koszulą współgrały znakomicie. Większość gwiazd uzupełniałby taki "look" zapewne szpilkami, ale nie Woźniak-Starak. Kowbojki świetnie wpisały się w klimat lat 70.

Premiera filmu Elvis KAPiF.pl / KAPiF.pl

Maffashion

Maciej Lechociński: Blogerka zawiodła mnie wyborem tak nieciekawej, nudnej stylizacji. Absolutnie nic nie podoba mi się w tej kreacji. Przepiękna kobieta uwięziona w dziwnym, zwiędłym topie, który ma imitować szalone projekty wielkich domów mody. Niezrozumiała kokarda i ta cekinowa spódnica, która ma olbrzymi potencjał, ale w tym "looku" została przedwcześnie uśmiercona. Nie pomógł wizaż, który był zbyt banalny, żeby obronić całość. Włosy wystylizowane na jeden bok także spowodowały, że odbiór tej stylizacji jest gorszy, niż mógłby być. Może byłoby lepiej, gdyby postawiła na zaczesane do tyłu wet hair?

ShEO Awards 2022 KAPiF.pl / KAPiF.pl