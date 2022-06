Więcej artykułów i ciekawych newsów ze świata polskiego i światowego show-biznesu znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga współprowadzą razem program śniadaniowy "Dzień dobry TVN". Prezenterki pokazały się 24 czerwca 2022 roku w kolorowych, energetycznych stylizacjach. Internauci byli zachwyceni ich barwnymi "lookami". Wyglądały, jakby miały się wybrać na Marsz Równości.

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga zaszalały z kolorami. Nie możemy oderwać oczu od tej ferii barw

Ewa Drzyzga wybrała kolorową sukienkę w kolorach ombre - pomarańczowo-fioletowych. Natomiast Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na kolorowy, patchworkowy print na sukience. Wzór przypominał połączone ze sobą różnokolorowe bandany.

Internautom bardzo spodobały się te kolorowe, niecodzienne stylizacje gwiazd. Agnieszka Woźniak-Starak zdążyła przyzwyczaić fanów do rockowych "stylówek" w stylu lat 70. Jednak w tak kolorowej wersji widzowie dawno jej nie widzieli. Z kolei Ewa Drzyzga jest znana z bardzo klasycznego podejścia do mody. Dziennikarka nieczęsto eksperymentuje z wizerunkiem. Tym razem jednak odważyła się zaszaleć. Fani bardzo to docenili:

Kolorowe i radośnie. Pięknie wyglądacie - podkreśliła obserwatorka pod instagramowym postem "Dzień dobry TVN".

Ale piękne sukienki! Kolorowe ptaki - cztramy.

Co ciekawe, większość fanów dopytywała o kreację Ewy Drzyzgi, choć to Woźniak-Starak uznawana jest za ikonę mody.

Skąd sukienka pani Ewy? Przepiękna.

Dzisiejsza sukienka Ewy przecudowna - chwalili.

Podobają się wam stylizacje gwiazd? Co o nich myślicie?