Są parą od dwóch lat. Niedawno dowiedziały się, że mogą być spokrewnione

W ostatnim czasie w sieci głośno zrobiło się o dwóch tiktokerkach. Carley i Mercedes do tej pory publikowały w mediach społecznościowych układy taneczne czy skecze Niedawno jednak podzieliły się z internautami osobistym wyznaniem. Okazało się, że ich mamy miały w przeszłości tego samego partnera, co może oznaczać, że dziewczyny mają wspólnego ojca.

Tiktokerki dowiedziały się, że mogą być spokrewnione

Carley i Mercedes od dawna słyszały, że są do siebie bardzo podobne. Dziewczyny nie sądziły jednak, że być może nie jest to zbieg okoliczności, a naprawdę są spokrewnione. W opublikowanym na TikToku filmie wyznały, czego niedawno się dowiedziały.

Kiedy po dwóch latach związku dowiadujecie się, że wasze mamy spały z tym samym facetem - czytamy na TikToku.

Dziewczyny zaczęły zastanawiać się, jak powinny postąpić w takiej sytuacji.

Czy powinnyśmy zaryzykować i wykonać test DNA? - napisały.

Internauci natychmiast zasypali je pytaniami, co zrobią, jak rzeczywiście okaże się, że są spokrewnione. Wiele osób napisało również, że to tłumaczyłoby, dlaczego są tak bardzo do siebie podobne.

Wyglądacie jak bliźniaczki.

Jesteście identyczne, koniecznie zróbcie test DNA - czytamy w komentarzach na TikToku.

Carley i Mercedes, idąc za radą internautów, zdecydowały się na zrobienie testu. Obiecały, że poinformują widzów, jaki otrzymały wynik.

