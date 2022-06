Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Zbuntowany anioł" to telenowela, która została wyprodukowana w Argentynie w latach 1998–1999. Produkcja trafiła do Polski już w 2000 roku i była emitowana w telewizji Polsat do maja 2001 roku. Zobaczcie, jak przez 23 lata zmienili się aktorzy produkcji.

Zobacz wideo "Nasha Natasha" to rosyjski dokument o Natalii Oreiro. Pokaże go Netflix

Aktorki z produkcji sprzed lat. Serialowa Sabrina nie zagrała znaczącej roli

Natalia Oreiro jako Milagros

Natalia Oreiro mat. pras./screen 'Zbuntowany anioł'

Natalia Oreiro grała główną bohaterkę telenoweli - Milagros, pokojówkę, która zawitała w domu Di Carlo. Z wzajemnością zakochał się w niej Ivo - syn pani domu. Widzowie przez lata śledzili ich perypetie miłosne. Oreiro jest nie tylko aktorką, ale również wokalistką. To jej piosenkę "Cambio dolor" słyszeliśmy w czołówce telenoweli. Obecnie skupia się na karierze wokalnej. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach jak "Noc pełna magii" czy "Re loca". W 2022 roku ukazały się dwa filmy z jej udziałem: "Losi, el espía arrepentido" oraz "Naprawmy dziś świat". Aktorka jest aktywna na Instagramie.

Oreio ostatnio zmieniła też nieco wizerunek na potrzeby roli w serialu "Santa Evita".

Facundo Arana jako Ivo

'Zbuntowany Anioł' Kadr z serialu 'Zbuntowany anioł', reż. Hernán Abrahamsohn, Victor Stella, Argentyna, 1998-1999.

Fani serialu z pewnością pamiętają postać Iva - krnąbrnego biznesmena, który zakochał się w Milagros. Wcielał się w niego Facundo Arana. Aktor niedawno skończył 50 lat i nadal można zobaczyć go na srebrnym ekranie. W 2021 roku zagrał w serialu "Pequeñas Victorias". Arana ciągle ma długie blond włosy, ale pojawiają się już w nich siwe pasma. Zapuścił też brodę. Widać też, że stawia na naturalność (co oczywiście bardzo mu się chwali) i nie nadużywa medycyny estetycznej.

Aktor cieszy się piękną rodziną. Jest wielkim zwierzolubem i aktywistą, który walczy o prawa zwierząt.

Facundo Arana Fot. facundoaranatagle/Instagram

Segundo Cernadas wcielał się w postać Pabla

Pablo i Milagros ze 'Zbuntowanego anioła' Kadr z serialu 'Zbuntowany anioł', reż. H. Abrahamsohn i in., prod. Raul Lecouna

Segundo Cernadas po sukcesie "Zbuntowanego anioła" zagrał jeszcze w kilkunastu telenowelach i filmach. Polscy widzowie mogli zobaczyć go m.in. w takich produkcjach, jak: "Odmienić los", "Morena", "Duch Eleny" czy "Słodka miłość". Ostatni serial, w którym zagrał, "Esa mujer", powstał w 2013 roku. Cernadas pożegnał się wówczas z aktorstwem. Obecnie sprawdza się na scenie politycznej. Działa na rzecz społeczności miasta Tigre. Jest też szczęśliwym ojcem i mężem.

Segundo Cernadas Fot. Instagram/segundo.cernadas

"Zbuntowany anioł". Pamiętacie niepokornego majordomusa Bernardo?

Marcelo Mazzarello zagrał Rocky'ego Morgana

Marcelo Mazzarello Screen z You Tube.com

Marcelo Mazzarello wcielał się w Rocky'ego Morgana - szofera rodziny Di Carlo, który zakochał się w blondwłosej Vicky, jednej z dziedziczek rodu. Obecnie Mazzarello ma 57 lat. Na Instagramie chwali się ujęciami z życia codziennego. Jest aktywny zawodowo. Co więcej, kilkakrotnie był nominowany do argentyńskiego odpowiednika Oscarów - statuetki Martin Fierro, oraz innych nagród. W wolnych chwilach uprawia sport i podróżuje.

Marcelo Mazzarello Instagram @elmazzarello

Veronica Vieyra grała Vicki

Veronica Vieyra YouTube / screen

Veronica Vieyra wcielała się w Victoria Di Carlo (później Rapallo), która marzyła o karierze modelki i łamała męskie serca. Obecnie aktorka ma 53 lata. Jej kariera zawodowa nie rozwija się już od wielu lat. Ostatnia rola gwiazdy "Zbuntowanego anioła" przypada na 2004 rok (mowa o jej udziale w serialu "Panadería los Felipe"). Aktorka wyszła za mąż za piosenkarza Silvestre, z którym rozwiodła się w 2010 roku. Mają dwie córki: 33-letnią Macarenę i 27-letnią Camilę.

Mariana Arias jako Andrea Ramos

Mariana Arias ze 'Zbuntowanego anioła' Instagram/ @marianaarias

Mariana Arias wcielała się w sekretarkę i intrygantkę Andreę Ramos, która chciała uwieść Iva. Obecnie ma 56 lat. W 2005 roku zagrała w filmie "Pajaritos" i była to jej ostatnia rola. Arias zrezygnowała ze sławy na rzecz dziennikarstwa. Ostatnio zaangażowała się w działalność społeczną.

W galerii, w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć aktorów. Są tam również fotografie innych gwiazd telenoweli. Zobaczcie, jak zmienili się Gabriela Sari, która wcielała się w pokojówkę Glorię, Valeria Lorca grająca służącą Martitę czy Victoria Onetto, którą nazywała się "Motylkiem".