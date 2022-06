Garnitur Joanny Opozdy w prążki zrobił furorę. Tani nie był, ale za to jaki efekt

Więcej artykułów i ciekawych newsów ze świata polskiego i światowego show-biznesu znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Joanna Opozda po trudnych zawirowaniach życiowych wróciła na ścianki i imprezy branżowe. Aktorka pojawiła się niedawno na premierze filmu "Samiec Alfa", w którym zagrał Antek Królikowski. Wybrała bardzo modny zestaw w męskim stylu. To był prawdziwy power suit, który dodał jej kobiecej siły i elegancji. To projekt polskiej marki. Niestety, do najtańszych nie należy.

Joanna Opozda w garniturze za ponad trzy tysiące złotych

Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie z Mateuszem Banasiukiem oraz Patrykiem Pniewskim. Fani od razu zareagowali na ujęcia i stwierdzili, że poczuli się przez chwile, jakby oglądali kadr z "Pierwszej miłości". Myśleli tak, ponieważ każdy z aktorów na fotografii wystąpił w serialu Polsatu.

Patrzę na to zdjęcie i widzę Jowitę i Radka Zielińskich - podkreśliła obserwatorka.

Internautka dopowiedziała, że jeszcze jest na zdjęciu serialowy Krystian.

A ja widzę jeszcze Krystiana - napisała rozbawiona.

Poczułam się jak w "Pierwszej miłości".

Uwagę internautów zwrócił także garnitur aktorki. Okazuje się, że wybrała szary zestaw w prążki od polskiej marki - Aggi.

W ubraniach tego domu mody można zobaczyć polskie i światowe gwiazdy show-biznesu, m.in. Julię Wieniawę, Hailey Bieber czy Elle Macpherson. Po podliczeniu wszystkich części składowych stylizacji, w skład której weszły spodnie garniturowe, kamizelka i marynarki, wyszła nam zaskakująca kwota 3090 złotych za komplet.

Co myślicie o stylizacji Joanny Opozdy? Warto było wydać pieniądze na zakup tego zestawu?