Więcej newsów na temat Izabeli Janachowskiej znajdziesz na portalu Gazeta.pl



REKLAMA

Izabela Janachowska popularność zyskała dzięki udziałowi w show "Taniec z Gwiazdami". Po odejściu z programu szybko stała się naczelną ekspertką w dziedzinie ślubów i wesel. Ma na swoim koncie prowadzenie takich formatów, jak "I nie opuszczę cię aż do ślubu" czy "W czym do ślubu". Przedsiębiorcza tancerka jest również autorką cyklu "Śluby gwiazd", który prowadzi na YouTube. Niebawem Janachowska do CV będzie mogła wpisać kolejną pozycję, bowiem rozwija współpracę z Polsatem.

Zobacz wideo Izabela Janachowska na jachcie

Izabela Janachowska poprowadzi kolejny program. Format wraca na ekrany po 11-letniej przerwie

Jak donosi "Press", Janachowska wyprodukuje i poprowadzi rodzimą edycję "Nie mów pannie młodej". Format był już kiedyś emitowany w TLC - 11 lat temu stworzono ostatni sezon polskiej wersji popularnego show. Teraz program zagości na jednej ze stacji Polsatu. Według "Press", obecnie producenci są na etapie poszukiwania uczestników, a zdjęcia ruszą jeszcze w tym roku. Wiadomo też, że format zostanie wyprodukowany przez firmę stworzoną przez Izabelę Janachowską.

"Nie mów pannie młodej". O co chodzi w programie?

Bohaterami show "Nie mów pannie młodej" są narzeczeni przygotowujący się do ślubu i wesela. Zadaniem przyszłego pana młodego jest zorganizowanie całej ceremonii i przyjęcia. Szkopuł jednak w tym, że decyzji nie może konsultować z ukochaną. Są jednak i blaski takiego układu - wszystkie wydatki pokrywa produkcja show.

Będziecie oglądać?