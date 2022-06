Więcej ciekawych newsów na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna i Robert Lewandowscy wyjechali na kolejne wakacje. Tym razem, by świętować rocznicę ślubu, udali się na Majorkę. Okazuje się, że trenerka nie tylko chodzi na romantyczne kolacje z mężem, ale też pracuje. Paparazzi przyłapali ją na plaży. To tam pozowała asystentce do zdjęć.

Kulisy sesji zdjęciowej Anny Lewandowskiej. To tak powstają zdjęcia trenerki

Niedawno paparazzi przyłapali Annę i Roberta Lewandowskich podczas randki. Na zdjęciach widać, że piłkarz przyjmuje rolę dżentelmena i nosi za żonę ciężkie torby. To również on robi jej piękne zdjęcia. Teraz okazuje się, że trenerka podczas wyjazdu pozuje nie tylko jemu. Na kolejnych zdjęciach paparazzi możemy podejrzeć, jak wyglądają kulisy sesji zdjęciowej "Lewej" na plaży. Widać na nich, jak 33-latka ubrana w różowe spodenki i pasujący kolorystycznie do nich top z długim rękawem ćwiczy. Nie jest jednak sama. Towarzyszy jej asystentka, która z telefonem w dłoni dwoi się i troi, żeby wykonać swojej pracodawczyni jak najlepsze zdjęcia. Tymczasem Lewandowska przybiera różne pozy. Później możemy dostrzec, jak przegląda telefon. Czyżby w poszukiwaniu najlepszych ujęć?

Kulisy sesji zdjęciowej Anny Lewandowskiej Fot. Plotek Exclusive

Póki co ujęcia z plaży nie pojawiły się jeszcze na Instagramie żony Roberta Lewandowskiego. A szkoda, bo moglibyśmy zobaczyć, czy znacznie różnią się od tych, które wykonali paparazzi.

Zdjęcia z plaży, na których widać kulisy sesji zdjęciowej Lewandowskiej znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

