Barbara Kurdej-Szatan dostała pracę w Polsacie. Ujawniono szczegóły

Barbara Kurdej-Szatan nie miała ostatnio najlepszego czasu. Umieszczony przez aktorkę wpis w mediach społecznościowych na temat Straży Granicznej odbił się negatywnie na jej karierze zawodowej. Aktorka straciła m.in. pracę w hitowym serialu dwójki "M jak miłość" i pozycję "naczelnej gwiazdy TVP". W maju otrzymała także oficjalny zarzut zniesławienia Straży Granicznej, o czym rozpisywały się wszystkie plotkarskie portale.

Aktorka się jednak nie poddaje się i metodą drobnych kroków próbuje odbudować karierę. Jakiś czas temu założyła nawet własną fundację "Z porywu serca" i pojawia się na różnych wydarzeniach charytatywnych. Najnowszy sukces aktorki to angaż do nowego serialu stacji Polsat - "Domek na szczęście".

Barbara Kurdej-Szatan wystąpi w nowym serialu Polsatu "Domek na szczęście"

"Domek na szczęście" to optymistyczna i pełna humoru opowieść o młodym małżeństwie, które poszukuje swojego miejsca na ziemi. Barbara Kurdej-Szatan zagra w serialu atrakcyjną influencerkę, która uwielbia zakupy i zabiegi kosmetyczne. U jej boku pojawi się Rafał Zawierucha, który wcieli się w postać męża bohaterki, pracownika banku. Przez fatalny zbieg zdarzeń para zostaje zmuszona do przeprowadzki na wieś, gdzie podejmie się prowadzenia nietypowego biznesu - farmy strusi. Ich życie mocno się komplikuje i muszą odnaleźć się w nowej, obcej rzeczywistości. Jak sobie poradzą? Na to odpowiedź znajdziecie już w serialu.

Reżyserią i adaptacją serialu zajmie się Piotr Wereśniak. To jeden z najlepszych współczesnych reżyserów i scenarzystów serialowych, związany jest m.in. z "M jak miłość", więc z pewnością znajdzie z aktorką wspólny język. Produkcją serialu zajmie się firma Polot Media. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

"Domek na szczęście" to kolejna produkcja Polsatu oparta na ukraińskiej licencji. Przypomnijmy, że stacja właśnie rozpoczyna zdjęcia do serialu "Sługa narodu", który także oparty jest na ukraińskim pierwowzorze, a jego premiera planowana jest już na jesień.

