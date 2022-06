Więcej artykułów o stylizacjach polskich i światowych gwiazd show-biznesu przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Ruszyły nagrania do nowej edycji show TVN-u, "Mam talent". Podczas 14. sezonu programu pojawiły się gwiazdy, które od lat biorą w nim udział, m.in. Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Pierwsza postawiła na nową, awangardową fryzurę. Z kolei aktorka wybrała piękną, satynową sukienkę. Taka kreacji świetnie sprawdzi się na rodzinnym weselu.

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak wypytują Janka Klimenta o nieprzyzwoite słowa po czesku

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Agnieszka Chylińska szokuje fryzurą, a Małgorzata Foremniak stylizacją. Wyglądają nieziemsko

Wokalistka wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcie z planu, na którym widać, że ma nową fryzurę. Piosenkarka postawiła na platynowy blond i krótkie włosy, które zostały ułożone do góry i odpowiednio zaczesane.

Fani byli zachwyceni. Pisali:

Pani Agnieszko, wygląda pani bosko.

Same superlatywy Agnieszko!

Widać, że nowa stylizacja włosów bardzo przypadła fanom do gustu. Małgorzata Foremniak także zaskoczyła fanów najnowszą stylizacją, w której zaprezentowała się na planie 14. sezonu "Mam talent". Aktorka wybrała na tę okazję seledynową sukienkę z ultramodnymi bufkami.

Casting 14. edycji programu Mam Talent KAPiF.pl / KAPiF.pl

Talię podkreśliła paskiem z tej samej tkaniny, z której została wykonana sukienka. Wyglądała świetnie, a oversizowy rozmiar i vintage krój dodał całej stylizacji niesamowitej klasy. Do tego dobrała minimalistyczne, srebrne szpilki. Dzięki temu, że postawiła na oszczędny make-up, nie zagłuszyła wydźwięku całości. Jest to "look", który świetnie sprawdzi się na wszelkiego rodzaju rodzinnych uroczystościach. Z jednej strony nawiązujemy do tradycji, nie epatując przy tym golizną i zmysłowością. Z drugiej strony pamiętamy jednak o podkreśleniu naturalności i kobiecego piękna, decydując się na tak wyrazisty kolor sukienki.