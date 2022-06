Księżna Kate olała zakaz królowej! I wcale nie chodzi o popijanie piwa

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

23 czerwca Książę William i księżna Kate uczestniczyli w pierwszym w historii Cambridgeshire County Day. W wydarzeniu wzięło udział 120 wystawców reprezentujących lokalne firmy, organizacje charytatywne i społeczne. Oprócz tego odbyły się wyścigi konne i różne występy. Zdjęcia z imprezy pokazują, że tego dnia książęca para bawiła się wyśmienicie, a dobry nastrój ich nie opuszczał.

Księżna Kate w koturnach kopie piłkę, a później w towarzystwie męża popija piwo

Podczas Cambridgeshire County Day księżna Kate i książę William spotkali się i mogli porozmawiać z właścicielami lokalnych firm. Była to również świetna okazji, by spróbować popularny w tamtejszym regionie potraw i trunków. Wnuk monarchini i jego żona między innymi delektowali się czekoladą, a na ochłodę popijali zimne piwo.

Tego dnia nie zabrakło także sportowych atrakcji. Ku zaskoczeniu wielu osób, książęca para zagrała również w piłkę nożną. Jak czytamy na stronie mirror.co.uk, przed oddaniem strzału podekscytowana księżna Kate przyznała, że będzie to dla niej trudne zadanie ze względu na obuwie, które miała na sobie. Mimo wszystko podjęła się tego wyzwania i całkiem dobrze sobie z nim poradziła.

Co ciekawe, okazuje się, że księżna Kate postawiła na dość "kontrowersyjne" obuwie. Jakiś czas temu informator "OK! Magazine" podał, że żona księcia Williama otrzymała zakaz chodzenia w butach na koturnie, ponieważ królowa Elżbieta ma do nich wyjątkową awersję. No cóż, tym razem żona jej wnuka postąpiła wbrew zasadom.

