Andrzej Seweryn wystąpił w produkcji Netfliksa "Królowa" opowiadającej o przeżyciach tytułowej drag queen. Premiera serialu odbyła się 23 czerwca 2022 roku. Oprócz ciekawych ról aktorskich artysta może się poszczycić także barwnym życiem prywatnym. Trzeba przyznać, że dla znalezienia tej jedynej miłości Andrzej Seweryn był w stanie zrobić wiele.

Andrzej Seweryn był bardzo kochliwy. Cztery rozwody mówią same za siebie

Andrzej Seweryn nieczęsto wypowiada się na temat życia prywatnego. Mimo to dociekliwe media sprawdziły, w ilu związkach przed laty był aktor. Okazuje się, że Andrzej Seweryn pięciokrotnie brał ślub, aż w końcu odnalazł miłość życia. Zanim doszło do miłosnego spotkania, to aktor wielokrotnie próbował odnaleźć szczęście. Pierwszą jego żoną była Bogusława Blajfer, którą poznał w 1968 roku. Kobieta, tak jak aktor, bardzo angażowała się w działalność opozycyjną. Para brała czynny udział w protestach politycznych i nie zgadzała się z otaczającą ich w tamtym czasie rzeczywistością. Niestety, ich sielanka dość szybko się skończyła, kiedy młody aktor wpadł w wir pracy. Byli ze sobą od 1970 do 1973 roku, kiedy postanowili wziąć rozwód.

Później zaczął spotykać się z Krystyną Jandą. Po rozwodzie z Bogusławą Blajfer, aktor mógł oficjalnie umawiać się z aktorką. Andrzej Seweryn i Krystyna Janda w 1973 roku wzięli ślub. Aktorka na trzecim roku studiów urodziła córkę Marię, która również została aktorką. Małżeństwo jednak nie trwało długo. Gwiazdorską parę i tym razem poróżniła praca. Krystyna Janda ciągle opiekowała się dzieckiem i w pewnym momencie ocknęła się, że też chciałaby wrócić do zawodu, a nie być tylko westalką ogniska domowego.

W jednym z wywiadów dość gorzko podsumowała relację z byłym mężem:

Mój mąż był asystentem, wykładowcą, a ja byłam studentką. Często tak się zdarza, że studentce imponuje profesor. I ja wyszłam za mąż za mentora, a potem się okazało, że to jest pedagog w domu poprawczym - podkreśliła.

Trzecią żoną Andrzeja Seweryna była Laurence Bourdil (w latach 1982–1987), z którą ma syna Yanna, a czwartą Mireille Maalouf, z którą doczekał się Maximiliena. Spokój i szczęście odnalazł dopiero u boku piątej żony, którą w 2015 roku została Katarzyna Kubacka.

