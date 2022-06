Bądź na bieżąco. Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Księżna Kate i książę William udali się do hrabstwa Cambridgeshire, a ich wyjazd został jak zwykle udokumentowany przez fotoreporterów. Uwaga wszystkich skupiała się na księżnej Cambridge, która zachwyciła w błękitnym płaszczu i ciekawymi dodatkami. Okazuje się, że Kate po raz kolejny zdecydowała się na sukienkę, w której już wcześniej pokazała się publicznie.

Księżna Cambridge to specjalistka od klasyki w nowoczesnym wydaniu

Stylizacja księżnej Cambridge zachwyciła fotoreporterów i znawców mody. Sukienka w nieoczywistych odcieniach doskonale współgra z urodą Kate, a błękitny, mocno taliowany płaszcz nadał całości modowego charakteru. Szaro-niebieskie szpilki i niewielka torebka doskonale wpasowały się cały look. Dodatkową ozdobą były też diamentowe kolczyki Trzeba przyznać, że księżna wyglądała świeżo, modnie i stylowo. Ten look to idealna inspiracja dla wszystkich wielbicielek klasyki w nowoczesnym wydaniu.

Okazało się, że Kate pokazała się w sukience od L.K.Bennett po raz pierwszy w 2015 roku. Żona księcia Williama słynie z tego, że lubi "modowy recykling" i chętnie powraca do ubrań sprzed kilku sezonów. Cena sukni księżnej plasuje się obecnie w granicach 150 funtów, czyli około 800 złotych. Nieco droższe były szpilki marki Emmy London. Buty kosztują 415 funtów, czyli ponad 2,2 tysięcy złotych. Za torebkę z tej samej firmy trzeba zapłacić około 370 funtów, czyli trochę ponad dwa tysiące złotych. Jak oceniacie stylizację księżnej? Robi na was wrażenie?

