23 czerwca to ważna data dla wielu osób. W tym dniu swoje święto obchodzą ojcowie. W mediach społecznościowych mężczyźni chwalą się prezentami, które otrzymali od dzieci, ale pojawiają się także posty matek ich pociech, które opisują, jak wiele znaczą ich partnerzy. Do tej drugiej grupy należy Anna Dereszowska, która skierowała kilka słów do swojego ukochanego Daniela Duniaka.

Anna Dereszowska zwróciła się do ukochanego. Wszystko z okazji Dnia Ojca

Anna Dereszowska i Daniel Duniak (nie jest związany z show-biznesem) poznali się w 2014 roku. Mają razem dwóch synów, wychowują także córkę aktorki z poprzedniego związku. Wszyscy razem tworzą szczęśliwą rodzinę, dlatego z okazji Dnia Ojca na profilu gwiazdy pojawił się emocjonalny wpis.

Tatuś. Mądry, dobry, kochany, cierpliwy i zaangażowany. Takiego tatę mam szczęście mieć ja i takiego tatę mają szczęście mieć nasze dzieci. Tatę, który nie mówi "nie bo nie", ale tłumaczy, rozmawia, jest wrażliwy na emocje dzieci i słucha, co mają do powiedzenia. I choć sam przez lata był supermenem i wyznawał zasadę "chłopaki nie płaczą", swoim synom pozwala na łzy i nie ociera ich pospiesznie szorstką ręką, tylko utula płacz mądrym słowem i czułością - zaczęła Dereszowska.

Po czym nawiązała do tego, w jaki sposób wychowuje dzieci. Okazuje się, że stawia im granice:

I choć według Maksa trochę za mało pozwala grać na tablecie, a według Leny siedzieć na telefonie, i tak jest najlepszy - dodała aktorka.

Dereszowska opublikowała także serię rodzinnych zdjęć, na których widzimy Lenę, a także Maksa. Takie ujęcia, na których możemy zobaczyć twarz chłopca, to rzadkość. Internauci są zachwyceni:

Piąte zdjęcie najlepsze. Młodzież przeżyła spanie z tatą?

Zdjęcie z dziadkiem przecudowne. Wszystkiego dobrego!

Anna Dereszowska i Daniel Duniak tworzą bardzo udany związek. Aktorka nie ukrywa, że jest między nimi spora namiętność, którą na różne sposoby podsycają i np. umawiają się na randki.