Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili ostatnie dni w słonecznej Andaluzji. Ten wyjazd miał wyjątkowe znaczenie, ponieważ małżonkowie bawili się na weselu znajomych. Ceremonia odbyła się na plaży, a następnie goście udali się na imprezę.

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o nieposiadaniu dzieci: Szanujmy nawzajem swoje wybory

Dorota Szelągowska urządza Polakom mieszkania, a jak mieszka sama?

Córka Aleksandra Kwaśniewskiego podzieliła się obszerną relacją ze ślubu znajomych i wygląda na to, że wszyscy dobrze się bawili. Jeszcze na plaży jeden z panów sypał kwiaty, a następnie wszyscy zebrali się dookoła pary młodej, która wypowiedziała sobie "tak". Część gości osłaniała się białymi parasolami, natomiast pozostali siedzieli na dywanach.

Kwaśniewska dzieli się relacją z zagranicznego wesela. Nie obyło się bez przygód

Chwilę później wszyscy przenieśli się do lokalu z basenem, gdzie do zabawy przyłączyły się psy. Od razu zanurkowały w wodzie, jednak nie wszystkie okazały się być dobrymi pływakami i jeden z uczestników wesela musiał mu przyjść z pomocą. Czworonogi nie odstąpiły pary młodej na krok, a jeden z nich urządził sobie legowisko na sukni panny młodej. Zabawa trwała jeszcze następnego dnia i wygląda na to, że wieczór na długo zapadnie w pamięci gości.

Aleksandra Kwaśniewska Instagram @aleksandraleksandrowna

Aleksandra Kwaśniewska Instagram @aleksandraleksandrowna

Aleksandra Kwaśniewska Instagram @aleksandraleksandrowna

Czuję się jak dziecko po koloniach. Wróćmy tam, przeżyjmy to jeszcze raz.

I znowu się popłakałam. Moc cudownych emocji - czytamy w komentarzach pod rolką.

Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Aleksandra Kwaśniewska w kolejnym poście pochwaliła się zdjęciem w stylizacji weselnej. Tego wieczora postawiła na czerwoną sukienkę z wycięciem, które pięknie wyeksponowało jej nogę.

Aleksandra Kwaśniewska Instagram @aleksandraleksandrowna

Fani porównują Aleksandrę Kwaśniewską do znanej aktorki. "Już to słyszałam"