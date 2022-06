Więcej informacji i ciekawostek ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Robert Lewandowski przy każdej okazji podkreśla, że nie osiągnąłby tak ogromnego sukcesu, gdyby nie obecność ukochanej Ani. Dla piłkarzy bardzo ważne jest wsparcie drugiej połówki, dzięki której łatwiej im poradzić sobie z ogromnymi oczekiwaniami i presją. Leo Messi, który 24 czerwca kończy 35. lat, poznał żonę, gdy był dzieckiem. Historia tej miłości to gotowy scenariusz na film.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o obozie Anny Lewandowskiej

Shakira spaceruje z synami. Ani razu się nie uśmiechnęła

Leo Messi i Antonella Roccuzzo zakochali się w sobie, kiedy byli jeszcze dziećmi

Leo i Antonella mieli po pięć lat, kiedy spotkali się po raz pierwszy na turnieju piłkarskim w okolicach Rosario - miasta, z którego pochodzą. Poznał ich najlepszy przyjaciel Messiego, który jest kuzynem Roccuzzo. Dzieci miały od razu bardzo się polubić i zostać przyjaciółmi.

Leo miał 11 lat, kiedy zdiagnozowano u niego zaburzenia hormonu wzrostu. Na początku młody piłkarz leczony był w Argentynie, a później w Hiszpanii, do której się przeprowadził. Doktor Diego Schwarztein, który kierował kuracją, powiedział swego czasu w rozmowie z "Super Expressem", że bez leczenia nie byłoby mowy o sportowym sukcesie Argentyńczyka.

Można założyć, że bez zastrzyków Messi miałby co najmniej 10-15 centymetrów mniej, czyli około 150 cm wzrostu. W mojej opinii byłby bez szans, aby zbliżyć się do poziomu, który obecnie prezentuje - wyznał w rozmowie.

Leo przeniósł się do Barcelony w 2001 roku, gdzie rozwijał piłkarski talent. Jakiś czas później w życiu jego przyszłej żony wydarzyła się wielka tragedia - w wypadku samochodowym zmarła jej najbliższa przyjaciółka. Kiedy Messi się o tym dowiedział, natychmiast zarezerwował lot do Argentyny, by wspierać Antonellę. Kiedy się spotkali, zrozumieli, że są sobie przeznaczeni. Piłkarz wrócił z ukochaną do Barcelony, gdzie zamieszkali razem. Para długo ukrywała związek, jednak w 2009 roku Leo opowiedział publicznie o swojej partnerce. Wtedy Messi był już uważany za piłkarza wybitnego, więc gdy miesiąc później pojawił się u boku Antonelli na karnawale w hiszpańskim miasteczku Sitges, paparazzi nie dawali im spokoju. W kolejnym roku para się zaręczyła. Na ślubnym kobiercu stanęli jednak dopiero w 2017 roku. Uroczystość odbyła się w ich rodzinnym mieście w Argentynie. Państwo młodzi mieli do gości jedną tylko prośbę, by zamiast prezentów przekazywali darowizny na rzecz charytatywnej fundacji piłkarza.

Wcześniej, bo w 2012 roku urodził się pierwszy syn pary Thiago. Trzy lata później na świat przyszedł Mateo, a w 2018 roku Ciro.

Messi powiedział swego czasu w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "Marca", że bycie ojcem jest dla niego czymś absolutnie cudownym.

Zaczyna się widzieć różne rzeczy w inny sposób i prawda jest taka, że bycie ojcem to najpiękniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała.

Małżonkowie rzadko mówią o życiu prywatnym. Na szczęście Antonella jest aktywna w mediach społecznościowych i dzięki temu wiemy chociażby, że są obecnie na wakacjach na jednej z hiszpańskich wysp.

Instagram Roccuzzo jest dowodem także na to, że najwierniejszymi kibicami Messiego jest jego rodzina.

Leo i Antonella poznali się będąc jeszcze dziećmi. Dzisiaj tworzą szczęśliwą rodzinę. Nie wiemy, co myślicie o przeznaczeniu, ale według nas historia ich miłości jest dowodem na jej istnienie.

Gerard Pique już nie cierpi po rozstaniu? Został przyłapany z tajemniczą blondynką