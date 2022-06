Więcej ciekawostek z życia uczuciowego gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Od kilku tygodni media rozgrzewa sytuacja Shakiry i Gerarda Pique, ponieważ po 12 latach wspólnego życia doszło do ich rozstania. Oboje zachowują milczenie na temat swojej sytuacji, a portale i gazety rozpisują się o możliwych powodach rozpadu związku gwiazd. Wiele artykułów poświęconych jest zdradom piłkarza, o których piosenkarka miała wiedzieć, ale które mu wybaczała. Jedna z wersji brzmi też, że partnerzy rozstali się kilka miesięcy temu, ponieważ Pique przestał darzyć Shakirę uczuciem. Jedno jest zgodne - to piłkarz miał podjąć decyzję o odejściu od piosenkarki.

Shakira i Pique byli ze sobą 12 lat. Połączyło ich pytanie o pogodę

Zobacz wideo Tego się nie spodziewaliśmy

Shakira z synami. Na jej twarzy gości smutek

Zagraniczne portale rozpisywały się także o tym, że Shakira prosiła partnera o to, by dali sobie jeszcze jedną szansę i powalczyli o związek. To może świadczyć o tym, że nie chciała się rozstawać i miała nadzieję na uratowanie ich miłości. Nic więc dziwnego, że gwiazda sceny mocno przeżywa całą sytuację. Paparazzi teraz wykorzystują każdą możliwą okazję do zrobienia jej zdjęć. Od momentu publicznego ogłoszenia decyzji o rozstaniu, Shakira na fotografiach jest smutna. Tak było np. niedawno, kiedy prowadziła samochód, czy jakiś czas temu podczas wyjścia na ulice Barcelony.

Shakira przyłapana przez paparazzi. Jej mina mówi wszystko

Nie inaczej jest i tym razem. Fotoreporterzy wpadli na piosenkarkę w Barcelonie, kiedy to udała się na spacer z synami: dziewięcioletnim Milanem i siedmioletnim Sashą. Miała na sobie jeansowy komplet, złożony z koszuli i krótkich spodenek, do których dobrała botki oraz torebkę w odcieniach brązu. Shakira rozpuściła włosy i założyła ciemne okulary.

Księżna Charlene z rodziną na oficjalnym wyjściu. Musiała okazywać czułość mężowi

Mimo to nie zakryła smutku, który malował się na jej twarzy. Widzimy na zdjęciach, że jest zamyślona i nieobecna. Mimo to stara się okazywać jak najwięcej czułości i uwagi dzieciom, które na pewno przeżywają sytuację rodziców.

Shakira z synami Forum

Więcej zdjęć Shakiry z synami znajdziecie w galerii na górze strony.