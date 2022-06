Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Shakira i Gerard Piqué się rozstali. Co było powodem?

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique zaskoczyło wszystkich. Para spędziła ze sobą niemal 12 lat i doczekała się dwóch synów. Według informacji krążących w mediach, to piłkarz miał zostawić ukochaną. Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia sportowca w towarzystwie tajemniczej blondynki. Czyżby to ona była powodem rozpadu związku gwiazdy FC Barcelony?

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Gerard Pique już nie cierpi po rozstaniu? Został przyłapany z tajemniczą blondynką

Informacje na temat rozstania Shakiry i Gerarda Pique, które pojawiają się w mediach są sprzeczne. Według niektórych doniesień, to piłkarz miał zakończyć relację. Inne źródła podają natomiast, że to piosenkarka zakończyła relację po tym, jak przyłapała partnera na zdradzie. Pomimo kilkunastu spędzonych wspólnie lat i dwójki dzieci, para nigdy nie zdecydowała się na sformalizowanie związku. Plotki o kryzysie zaczęły pojawiać się już kilka lat temu.

Podczas gdy piosenkarka wydaje się mocno przygnębiona sytuacją, sportowiec korzysta z życia. Ostatnio Pique został sfotografowany w towarzystwie tajemniczej blondynki. Zdjęcie wydaje się zaprzeczać słowom Joana Laporty, prezesa klubu FC Barcelona, który w niedawnym wywiadzie zapewniał, że obrońca bardzo cierpi po rozstaniu.

Rupert Murdoch rozwodzi się z Jerry Hall. To czwarta żona medialnego potentata

Według medialnych doniesień piosenkarka ma zamiar przeprowadzić się wraz z dziećmi do swojej posiadłości w Miami. Wymaga to jednak zgody Gerarda Pique. Myślicie, że wokalistka i piłkarz rozpoczną sądową batalię o prawa do opieki nad dziećmi?