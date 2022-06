Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Amerykański dziennik, który jako pierwszy przekazał informację o rzekomym rozwodzie Ruperta Murdocha, powołał się na na relację dwóch informatorów, którzy chcieli pozostać anonimowi. Z informacji "The New York Times" wynika również, że osoby z otoczenia miliardera były zaskoczone rewelacjami o rozstaniu z Jerry Hall. Przedstawiciel Murdocha póki co odmówił komentarza w tej sprawie.

Rupert Murdoch rozwiedzie się po raz czwarty?

Z relacji "The New York Times" wynika, że ewentualny rozwód Ruperta Murdocha nie zmieni struktury własnościowej jego firm. Zdaniem przedstawicieli dziennika może mieć jednak wpływ na należące do niego stacje informacyjne i prasę, w tym Fox News Channel, Sky News czy "The Sun". Murdoch pozostaje bowiem jednym z najpotężniejszych potentatów prawicowych mediów opiniotwórczych.

Obecna żona Ruperta Murdocha była wcześniej w ponad 20-letnim związku z Mickiem Jaggerem. Jerry Hall i Murdoch wzięli ślub w 2016 roku. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa znajomy pary przekazał "The Guardian", że są ze sobą niezwykle szczęśliwi i bardzo zakochani.

Rupert Murdoch był już wcześniej trzykrotnie żonaty. W 1956 roku poślubił Patricię Booker, z którą doczekał się córki. Para rozstała się 11 lat po ślubie, a w tym samym roku Murdoch ożenił się z Anne Tõrv, z którą ma troje dzieci. W 1999 roku, zaledwie kilkanaście dni po sfinalizowaniu rozwodu z drugą żoną, magnat medialny wziął ślub z Wendi Deng. Para doczekała się dwójki dzieci, a w 2013 roku Murdoch złożył pozew o rozwód.

Majątek Murdocha wyceniany jest na 21,7 miliarda dolarów, co czyni go 31. najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych i plasuje na 71. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie. Postać Logana Roya z serialu "Sukcesja" jest mocno inspirowana życiem i karierą miliardera.