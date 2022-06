Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Oni powiedzieli "tak" w tajemnicy. Sekretne śluby gwiazd

Na początku pierwszej dekady XXI wieku zespół Tatu zawładnął listami przebojów. Lena Katina i Julia Wołkowa dbały o to, by nie schodzić z medialnych nagłówków. Duet budził wówczas wiele kontrowersji, głównie za sprawą odważnych strojów i gorących scen w teledyskach. Panie dawały do zrozumienia, że łączy je coś więcej niż przyjaźń. Później okazało się, że ich wizerunek i zachowanie były starannie wyreżyserowane. Po rozpadzie zespołu wokalistki skupiły się na solowych karierach i życiu rodzinnym. Niedawno Lena Katina wyszła ponownie za mąż.

Zaczynali jako dzieci na szkalnych ekranach. Nie wszyscy dzwignęli ciężar sławy

Gwiazda zespołu Tatu znów wyszła za mąż. Za rosyjskiego milionera. "Nie mogę w to uwierzyć"

Pomimo że zespół Tatu to już przeszłość, Lena Katina z powodzeniem realizuje solową karierę. Wokalistka nie zaniedbuje także życia prywatnego. Ostatnio podzieliła się z fanami radosną nowiną. Piosenkarka po raz kolejny wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest rosyjski milioner, prezes firmy CloudPayments, Dimitrij Spiridonow. Para pobrała się po roku znajomości.

No cóż... Znowu jestem mężatką. Jeszcze nie mogę w to uwierzyć... Kocham cię, Dimitrij - napisała na Instagramie artystka.

Syn Roberta Janowskiego wziął ślub. Mama pana młodego pochwaliła się zdjęciami

W komentarzach posypały się gratulacje od fanów. Spiridonow jest drugim mężem Leny Katiny. Wcześniej gwiazda zespołu Tatu była żoną Sashy Kuzmanovica, słoweńskiego muzyka. Para doczekała się syna. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i po sześciu latach małżeństwa, w 2019 roku, artyści podjęli decyzję o rozwodzie.